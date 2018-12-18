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Jaguar Land Rover, 5000 kişiyi işten çıkartıyor

Financal Times gazetesine göre Jaguar Land Rover önümüzdeki yıl başında 5000’den fazla kişiyi işten çıkartacak.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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İngiliz marka yapılan değişimler ile karlılığını arttırmaya başlamıştı. Bu yıl düşen satışlar nedeniyle zarar etme noktasına gelen marka, 2.5 milyar sterlinlik geri dönüş planını uygulamaya koydu. Dizel motorlara düşen talep nedeniyle markanın satışlarında yaşanan büyük düşüş ve Çin’deki satışlardaki ani düşüşler markanın bu yılın 3. Çeyreğinde 90 milyon sterlinlik zarar yaşamasına neden oldu. Şirket bu kaybın Çin’deki ani düşüş olduğunu açıkladı. 
 
Jaguar Land Rover’ın patronu Ralf Speth, Ekim ayında duyurduğu 18 aylık maliyet düşürme planında bazı kalemlerin yer almadığını açıkladı. Bu kalemler içerisinde yer alan 1000 kişilik çıkarımın 5000 kişiye ulaşacağını söyleyen Speth, şu anda İngiltere’de yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve üretimin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. 
 

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