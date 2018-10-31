Jaguar Land Rover Çin’deki %13.2’lik düşüşün ardından 90 milyon sterlin zarar bildirdi

Çin pazarındaki satışlarda düşüşler otomobil markalarını etkilemeye başladı. Daha önceki krizlerde olduğu gibi hata yaparak Çin pazarına ağırlık veren markalar bu sorunlardan en çok etkilenenler oluyor. Jaguar Land Rover’da Çin’deki Pazar gerilemesinin acısını çekiyor. %13.2 düşen satışlar nedeniyle büyük bir zarara uğrayan marka, Temmuz ve Eylül arasında 129.887 araç satarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13.2’lik düşüşe uğradı. Toplamda 5.6 milyar sterlin gelir sağlayan firmanın zararının nedeni Çin de düşen satışlar ve Amerika’nın ağır vergi yaptırımları olduğu vurgulandı. Dizel talebindeki düşüş nedeniyle dizel motorlardaki düşüşten de etkilenen JLR, Brexit’in de şirket üzerinde büyük etki yarattığı söylendi.