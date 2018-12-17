Kampanya yarışında son viraj
Otomotive getirilen vergi indirimlerine şirketlerin kampanyaları da eklenince, araç sahibi olmak son derece cazip hale geldi. Şirketlerin satış kampanyaları arasında ‘0’ faiz, uzun vade ve yüksek kredi imkanları bulunuyor.
- KAAN ZENGİNLİ
61 bin 800 TL’ye Egea
Fiat Egea Sedan, yılsonuna kadar geçerli kampanya kapsamında 61 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Fiat Egea Ailesi’nin tüm modelleri 36 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de satın alınabiliyor. 2017 yılının en çok satılan modeli olan Fiat Egea Sedan, bu yıl 26 bin 342 adetlik satış rakamına ulaşarak, 2018 yılının ilk 11 ayında kendi sınıfının ve Türkiye’nin en çok satılan modeli oldu.
60 bin TL’ye 12 ay vade
Suzuki, SUV modeli Vitara için sunduğu kredi fırsatıyla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki macera severlere sesleniyor. Tüm Aralık ayı boyunca geçerli olacak kredi kampanyası kapsamında Vitara, 7 bin 500 TL’ye varan indirim veya 60 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0.92 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.
Yüzde 1.19 faiz fırsatı
Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, E 300 Coupe, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200 bin TL kredi tutarı, yüzde 1.19 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.
‘0’ faiz imkanı
Volkswagen’in Polo, Golf ve Tiguan modellerinde sunduğu cazip fırsatlar ve Passat modelindeki sıfır faiz imkanı yılsonuna kadar devam ediyor. Polo, Golf ve Tiguan modellerinde Volkswagen Finans’tan 50 bin liraya 24 ay geri ödemeli yüzde 1.99; Passat modeli için 60 bin TL’ye 12 ay vadeli kredi için yüzde ‘0’ faiz imkanı sunuluyor.
250 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz
Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, 2018’in son günlerinde müşterilerine cazip teklifleri sunmaya devam ediyor. Ford Trucks, Aralık ayında çekici, inşaat ve yol serisi araçlarında 250 bin TL’ye, 12 ay vade, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. Ayrıca 2. El Ford Trucks marka ve model araçları 100 bin TL krediye, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatıyla müşterilerine sunuyor.
Yılın otomotiv şirketi Oyak Renault seçildi
Oyak Renault, yılın en prestijli iş dünyası ödülleri arasında gösterilen, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nün organize ettiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri’nde ‘Yılın Otomotiv Şirketi’ seçildi.Etkinlik kapsamında ödülü Oyak Renault adına Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun aldı. Oyak Renault olarak ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aoun, “Ar-Ge ve inovasyona dayalı gücümüzü donanımlı mühendislerimiz sayesinde geliştiriyor, 50 yılı aşkın tecrübemiz ve yetkin insan kaynağımızla otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme yön veriyoruz” diye konuştu.
Kış ekipmanlarında yüzde 50 indirim
ONLINE ticaret platformu Hepsiburada kış lastiği, zincir, antifiriz, motor yağı, koltuk kılıfı, paspas, silecek ve acil durum ekipmanları gibi yüzlerce oto aksesuarını yüzde 50’ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor. Yılın sonuna yaklaşırken oto aksesuar kategorisine özel olarak alışveriş trend verilerini inceleyen şirket geçtiğimiz yılın Kasım-Aralık aylarına kıyasla bu yıl aynı dönemde oto aksesuar kategorisinde yüzde 102 büyüme olduğunu açıkladı. Şirket en çok talebin İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğini de açıkladı.
Euromaster servisleri Mutlu Akü de satacak
Türkiye’nin 52 ilinde 200’e varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Mutlu Akü ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda servislerde Mutlu Akü satışı yapılacak. Ayrıca Euromaster servis noktalarında Mutlu Akü Günleri de düzenleniyor. 22 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılan otomobil severleri ücretsiz akü testinin yanı sıra sürpriz hediyeler de bekliyor.
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