Kampanya yarışında son viraj

‘0’ faiz imkanı

Volkswagen’in Polo, Golf ve Tiguan modellerinde sunduğu cazip fırsatlar ve Passat modelindeki sıfır faiz imkanı yılsonuna kadar devam ediyor. Polo, Golf ve Tiguan modellerinde Volkswagen Finans’tan 50 bin liraya 24 ay geri ödemeli yüzde 1.99; Passat modeli için 60 bin TL’ye 12 ay vadeli kredi için yüzde ‘0’ faiz imkanı sunuluyor.

250 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, 2018’in son günlerinde müşterilerine cazip teklifleri sunmaya devam ediyor. Ford Trucks, Aralık ayında çekici, inşaat ve yol serisi araçlarında 250 bin TL’ye, 12 ay vade, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. Ayrıca 2. El Ford Trucks marka ve model araçları 100 bin TL krediye, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatıyla müşterilerine sunuyor.