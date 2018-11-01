Karabük’ün galibi Durdu-Uzun Ekibi

Karabük Üniversitesi arkasında yer alan parkurda gerçekleştirilen yarış, 22 araç ve 44 sporcunun katılımına sahne oldu. Organizasyonun ilk gününde Çamlıköy Köyü mevkiinde yer alan 16 kilometrelik orman etabında mücadele eden ekipler, ikinci gün ise 9 km. uzunluğundaki seyirci etabında kozlarını paylaştılar.

Büyük bir seyirci kitlesinin baştan sona nefeslerini tutarak heyecanla takip ettiği organizasyon sonunda Adapazarı Belediyesi 54 Offroad takımından Jeep Wrangler ile yarışan Cevdet Durdu-Aydemir Uzun ekibi birinciliğin sahibi oldu. Jeep Cherokee XJ ile Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen yarışın genel klasman ikincisi olurken, Suzuki Samurai ile Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker ile Mitsubishi L200 ile İsmail Ayhan-Ali Pertev ekipleri eşit puanla üçüncülüğü paylaştılar.

Sınıf 1’de Suzuki JLX ile Bülent-Ecem Karaduman çifti ilk sırayı elde ederken, Sınıf 2’de Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, Sınıf 3’de Yaşar Uzun-Faith Akbay ve Sınıf 4’te de Cevdet Duru-Aydemir Uzun birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarış sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve KARDOFF Başkanı Ahmet Demir tarafından verildi.

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 7. ve son yarışı 10-11 Kasım’da Sinop Offroad Kulübü (SİNOFF) tarafından Sinop’ta organize edilecek.