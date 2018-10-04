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Karsan’dan Bursa’ya 75 Adet Jest!

Yerli üretici Karsan, Bursa’ya 75 adet Jest teslimatı gerçekleştirdi. Karsan Jest’lerin 25 adedi Burulaş’a, 50 adedi ise Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü kullanıcılarına teslim edildi.

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Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen şehirlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, eski model halk otobüslerin yenilenmesi kapsamında Bursa’ya 75 adet Jest teslimatı gerçekleştirdi. Karsan Jest’lerin 25 adedi Burulaş’a, 50 adedi ise Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü kullanıcılarına teslim edildi. Burulaş yerleşkesinde düzenlenen teslimat töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Genel Sekreter İsmail Yılmaz, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Bursa Otobüsçüler Odası Başkanvekili Ramazan Çalan, Karsan Otomotiv Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge Yöneticileri Celal Yalnız ve Kemal Sibilik, Karsan Yetkili Bayi  Koçaslanlar Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Satış Müdürü Adil Aydın hazır bulundu.
 
Belediyelerin tercihi yerli Jest+
 
6 metre uzunluğuna sahip Karsan Jest+ araçlar, Bursa’ya özel olarak düzenlenen koltuk yerleşimi ile 17 oturan, 3 ayakta ve bir engelli yolcu olmak üzere toplam 21 adetlik yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.
 

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