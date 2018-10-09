Kartingte finale doğru

4 ayrı kategoride 21 sporcunun katıldığı organizasyonda iki gün boyunca koşulan üçer yarış sonunda mini kategoride Alp Hasan Aksoy birinciliği, Ömer Asaf Kolot ikinciliği ve Hakkı Dorum üçüncülüğü elde etti. Formula Senior kategoride Gün Taşdelen bir kez daha birinciliğe uzanırken, onu ikinci Mert Dalkıran ve üçüncü olarak da Kerem Kahraman takip ettiler. Veteranlar kategorisi Formula Master’da ise Mehmet Çınar birinci, Mehmet Yaman ikinci ve Volkan Düzgün de üçüncü olarak podyumu oluşturan sporcular oldular.

Formula junior kategorisi ise Ehad Türker, Zekai Özen, Yiğit Arslan sıralamasıyla sonuçlandı. Ancak yapılan itiraz nedeniyle, bu kategorinin sonuçları TOSFED Temyiz kurulu kararının ardından resmiyet kazanacak.

2018 Türkiye Karting Şampiyonası 10-11 Kasım tarihlerinde yine Kocaeli’de TOSFED Körfez Karting Pisti‘nde düzenlenecek olan 7. ayak yarışları ile sona erecek.