Katalonya Rallisi'nde zafer Sebastian Loeb'in

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2018’deki on ikinci ve sondan bir önceki yarışı olan Katalonya Rallisi, 25-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Etaplarda nefes kesen anlara imza atan dünyanın en hızlı ve cesur pilotları, dört gün boyunca zorlu koşullarda 18 etabı geçerek, toplamda bin 495 kilometre yol kat ettiler. Spor tutkunlarının heyecanla yakından takip ettiği Katalonya Rallisi’ni birinci olarak tamamlayan isim ise Citroen’in 44 yaşındaki Fransız pilotu Sebastien Loeb oldu. Loeb’in birinci bitirdiği yarışı Sebastien Ogier ikinci, Elfyn Evans üçüncü olarak tamamladı.

Sebastien Ogier genel klasmanda yeniden zirvede

Britanya Rallisi’nde altı yarış sonunda zafere uzanarak şampiyonluk yarışına bir kez daha ortak olan son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier, Katalonya Rallisi’ni ikinci olarak tamamlayarak genel klasmanda tekrar zirveyi ele geçirdi. Genel klasmanda Ogier’i 201 puanla Thierry Neuville, 181 puanla Ott Tanak takip ediyor.

Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı İspanya’nın ardından 18 Kasım’da Avustralya’da son bulacak.

Türkiye Rallisi’nde neler olmuştu?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) yoğun çalımaları sonucunda 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonasına geri dönen ve bu yıl 10’uncu ayağı Marmaris’te koşulan Türiye Rallisi, WRC pilotlarını oldukça zorlamıştı. Türkiye Rallisi’nin zorlu etaplarını birinci olarak tamamlayan isim Estonyalı pilot Ott Tanak olmuştu. Tanak’ın birinci bitirdiği Türkiye Rallisi sırasında Thierry Neuville 177 puanla şampiyona lideriyken, Tanak ikinciliğe yükselmişti.