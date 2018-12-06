Ken Block’un yeni drift otomobili ortaya çıktı

Ken Block ve Hoonigan takımı, Gymkhana drift serisinin yeni videoları için yeni bir otomobil ürettiler. Aslında buna otomobil demek pek doğru değil. Ford’un F150 kamyonetinin tamamen elden geçirilen hali olan yeni otomobil, 1977 senesine benzer çok fazla ögeye sahip değil. Tüp şasiye sahip olan otomobilin, kalbinde ise 914 beygirlik 3.5 litrelik Ecoboost motor bulunuyor. Hoonitruck adı verilen bu yeni kamyonet, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Aracın motorunu Ford GT modelinden alan Hoonigan takımı, aracın her noktasında özel parçalar kullanmış. Fifteen52 marka jantlar, özel kilitli diferansiyeller ve sponsor olan Toyo lastikleri. Her parça otomobile özel olarak üretilmiş.

Detroit Speed adındaki şirketle birlikte geliştirilen otomobilin fikirden başlayarak yürüyen hale geçmesi 2 yıl sürdü.