Kış lastiği seçiminizi doğru yapın yolda kalmayın

Kış lastikleri; desenleri, özel geliştirilmiş lastik hamuru ve diş derinlikleri açısından tamamen kış şartlarında güvenli sürüş için tasarlanmıştır. Bu lastikleri kullanmak için kar yağmasına,fırtınaya ya da olumsuz hava koşullarını beklemeye gerek yoktur. Hava sıcaklığının +7 derecenin altına düşmesiyle birlikte kış lastikleriniz üstün performans gösterecektir. Kış lastikleri, hava sıcaklığı 7°C’nin altına düştüğünde en iyi yol tutuş ve fren performansını sunmanın yanı sıra kılcal kanal teknolojisi ile buzlu ve karlı yollar üzerinde yüksek çekiş gücü ve yüksek kilometre performansı da sağlar.

Kışın, yaz lastiklerinin kullanılmasıyla uzayan fren mesafesi ve lastiğin sertleşmesiyle beraber hızlı aşınma kaçınılmazdır. Standart lastik ve kış lastiği ile karla kaplı bir zeminde yapılan araştırmalar sonucunda, standart lastiğin saatte 50 km hızda fren mesafesinin 43 metre, kış lastiğinin fren mesafesinin ise aynı hızda 35 metre olduğu gözlemlenmiştir. Aradaki bu 8 metrelik fark, oldukça önemli çünkü hayati risk taşıyan kazaların önlenmesi anlamına geliyor. Bu yüzden kışın yaz lastikleri kullanılmamalıdır. Yapılan fren testleri de bu durumu kanıtlamaktadır.

Yanlış lastik seçiminin ekonomik olarak da sürücüleri istenmeyen durumlarla karşı karşıya getirdiğini söyleyen Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay, “Yanlış lastik seçimi sadece sürücünün güvenliğini değil toplam trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor” dedi.

Kışın neden yaz lastiği kullanmamak gerekiyor?

Özel geliştirilmiş lastik hamuru ile üretilen kış lastikleri, sıcaklıklar düştüğünde dahi sertleşmeyerek, yol üzerinde tutuşu artırır.

Kış lastikleri, üretimlerinde kullanılan özel hamur karışımları sayesinde düşük sıcaklıklarda bile maksimum performans gösterir.

Kışın yaz lastiği kullanmak lastiklerin daha çabuk yıpranmasına neden olurken aynı şekilde yazın kış lastiği kullanmaya devam etmek performans kaybı ve lastik ömrünün hızlı bir şekilde tükenmesine yol açar.

Kış lastiği seçimi yaparken aracın orijinal lastik ebadına uymak gerekiyor. Eğer araç için ebat değişikliği yapılacaksa, mutlaka araç üreticisinin önerdiği ebatlar dikkate alınmalıdır.

Yıl boyunca tek tip lastik kullanmak ekonomik gibi gözükse de daha çok masraf çıkaracaktır. Hatta yazın kış lastiği kullanmak, uzun vadede yaz lastiği almaktan daha masraflı hale gelebilir.

Kış lastiği değişiminde nelere dikkat etmek gerekiyor?

Sezonluk lastik değişim dönemlerinde, lastik değişimlerinin uzman kişilerce yapılması ve lastiklerin balansının yapılarak aracın altına takılması gerekir. Bu durum hem sürüş konforunuzu arttıracak hem de lastiğin ömrüne olumlu etki edecektir. Bununla beraber aracınızın mekanik (rot) ayarlarını periyodik olarak kontrol ettirmek aracınızdan ve lastiğinizden alacağınız performansa yine olumlu katkı sağlayacaktır.

TPMS donanımlı araçlarda sökme-takma işlemlerinde sensörlere zarar verilmemesine dikkat edilmesi gerekir. Araçta TPMS donanımının olduğu sökme takma işleminden önce teknisyene hatırlatılmalıdır.

Continental olarak yazlık lastiklerde 3mm, kışlık lastiklerde ise 4mm diş derinliklerinde lastik değişimlerinin yapılmasını önermekteyiz. Bunun sebebi bu diş derinliklerinin altındaki lastiklerin yapılan testler sonrasında ciddi performans kaybının gözlenmesidir.

Kış lastiklerinin hava basıncını ayarlarken, araç üreticisinin kullanım koşuluna uygun önermiş olduğu hava basıncının uygulanmasına dikkat edilmelidir. Kışlık lastikler için halk arasında yaygın bir ifade olan hava basıncını düşürmek lastiğin yol ile temas yüzeyini azaltacak, yanlış ve güvenlik zafiyetine neden olabilecek bir uygulamadır.

Yazlık/kışlık lastikler nasıl depolanmalı ve muhafaza edilmelidir?