Kış lastiklerine geçmenin zamanı geldi

Euromaster, kış aylarının gelmesiyle birlikte sürüş güvenliğinin sağlanabilmesi ve olası trafik kazalarına karşı kış lastiğine geçişin önemine dikkat çekti. Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle ticari araç ve yolcu taşıyan araçlar için geçerli olacağını hatırlatan Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “Kış aylarında buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarında önemli bir artış yaşanıyor. Bizler 7 derecenin altındaki her türlü hava koşuluna karşı, kış lastiği kullanmayı tüm sürücülere tavsiye ediyoruz. 12 milyon binek otomobilin trafikte olduğunu düşündüğümüzde, yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek adına sürücülerin mutlaka kış lastiğine geçmesi can ve mal güvenliği için büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda bakanlığın aldığı önlemler ve etkili yaptırımlar sayesinde zorunlu kış lastiğine olan bilincin oldukça artığını belirten Euromaster Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu, “Biz Euromaster olarak sürücülere kış lastiğinin sadece karlı havalarda kullanılan bir lastik olmadığını önemle hatırlatmak istiyoruz. dedi.