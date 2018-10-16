Kolot Şampiyonluk İçin Belçika’da

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED desteğinde Turkish National Team sporcusu olarak ülkemizi ‘Belçika Rotax Max Challenge’ serisinde temsil eden 12 yaşındaki milli sporcumuz Ömer Asaf Kolot, 20-21 Ekim tarihlerinde Belçika’da Genk pistinde serinin 5. ve son yarışında mücadele edecek.

Bu sezon Türkiye Karting Şampiyonası’nda da yarışmayı sürdüren genç sporcu, Belçika Rotax Max Challenge serisinde Mini Max kategorisinde 7 farklı ülkeden 18 rakibine karşı mücadele ediyor. Özellikle son iki yarışta kaydettiği hızlı tur zamanlarıyla dikkat çeken ve podyumda yer alan temsilcimiz, son yarış öncesi 110 puana sahip Hollandalı rakibi Thom Reinaerdts’ın 13 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.