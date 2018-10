Kont Charles von Faber-Castell, yeni koleksiyon için direksiyona geçti

Faber-Castell, yeni premium koleksiyonu için dünyanın en lüks araçlarının vücut bulduğu araba markası Bentley ile işbirliği yaptı. Graf von Faber-Castell for Bentley koleksiyonunun lansmanı, dünyanın en ünlü klasik araba yarışlarından Spa Six Hours’da yapıldı. Graf von Faber-Castell ve Bentley’nin pek çok ortak noktası olduğunu vurgulayan Kont Charles von Faber-Castell, “İki markanın onlarca yıllık geleneği, eşsiz tasarımı, tavizsiz kalitesi ve mütevazı zarafeti Graf von Faber-Castell for Bentley koleksiyonunda bir araya geldi” dedi.

Şatodan yarışa eşsiz lansman yolculuğu

Graf von Faber-Castell for Bentley lansmanı için Kont Charles ve davetliler Faber-Castell Şatosu’ndan yeni Bentley Continental’ler ile yola çıktı. Kalem ve araba tutkunları yolculuğun sonunda Belçika’nın Francorchamps kentinde, markanın ana sponsoru olduğu Spa Six Hours’da buluştu. Koleksiyon lansmanı, Kont Charles’ın ev sahipliğinde Graf von Faber-Castell locasında ağırlanan seçkin bir davetli grubuna yapıldı.

Graf von Faber-Castell for Bentley koleksiyonu lüks yazı araçları ve aksesuarlarından oluşuyor. Graf von Faber-Castell tarafından Bentley ekibi ile ortaklaşa tasarlanan bu eşsiz koleksiyon, etkileyici süper arabaların öncü tasarımlarını, geleneksel zarafetteki yazı araçlarının detayları ile birleştiriyor.