Körfez'de haftasonu yarış heyecanı vardı

29 Eylül Cumartesi günü tüm serilerde antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilirken, ayrıca 40 erkek 5 kadın finalistin kıyasıya çekiştiği TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 eleme yarışı koşuldu. 30 Eylül Pazar günü ise Egea Gençler Kupası’nın iki ayrı yarışı, Türkiye Pist Şampiyonası iki yarışı ve TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 ilk yarışı pisti dolduran sporseverler tarafından heyecanla takip edildi.

Apex Masters drift pilotlarının showları ile renklenen hafta sonunda, Türkiye Pist Şampiyonası 4.ayak ilk yarışı Maxi grupta Galip Atar birinci, Hakan Mete Kutay ikinci ve Metin Çalışkan üçüncü olurken, Süper grupta Ersin Yücesan birinciliği, Osman Demirel ikinciliği ve Uğur Fatinoğlu da üçüncülüğü elde eden isimler oldular. İkinci yarışta Maxi podyumunda sıralama değişmezken, Süper grupta birinci Ersin Yücesan'ı ikinci Ozan Süzgün ve üçüncü Osman Demirel takip ettiler...

Genç sporcuların büyük çekişmesine sahne olan Egea Gençler Kupası ilk yarışında Hasan Tansu birinci, Emre Şentürk ikinci ve Onat Telkenar üçüncü oldular. Kupanın aynı gün koşulan ikinci yarışında Buğra Can Kılıç birinci olurken, Hasan Tansu ikinciliği ve Berk Durak da üçüncülüğü elde eden isimler oldular.

TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 ilk yarışının galibi Taha Küçükkut olurken, ikincisi Şehabeddin Perçin, üçüncüsü ise Uraz İşcen oldular...