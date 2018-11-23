Land Rover’ın sportif SUV’u Range Rover Evoque gün yüzüne çıktı

İngiliz şirket, kompact SUV’larda Pazar başarısını 2 katına çıkarttı. Bu segmentte yer almasını sağlayan ilk otomobil olan Freelander 1997 yılında yollara çıktı. Yedi yılda 800 bin adetin üstünde satışa sahip olan bu otomobil, Land Rover’un yükselişini getiren model oldu. 2011 yılında ise markanın satışlarının tekrar alevlenmesini Range Rover Evoque modeli sağladı. Land Rover’ın satışları ve marka bilinirliğini daha çok arttıran bu model, markanın çok zor durumların içerisinden çıkmasını da sağladı. 2019 yılında ise Land Rover yine aynı reçete ile yollara yenilenmiş bir Evoque sunuyor. Herkes tarafından sevilen Coupe görünümünü koruyan Evoque, ikinci neslinde Land Rover’ın son tasarım çizgilerini taşıyor. Daha ince farlar, daha ince stop lambaları ve daha sportif çizgiler… Bu otomobilin daha şık görünmesini sağlamışlar.

Elektrikli hayata geçmek için tekrar tasarlanan bir platform üzerinde yükselen Evoque, hibrit teknolojisine de sahip. Yeni 3 silindirli motoru ve 48 V sistemine sahip olacak olan Evoque, Land Rover ve Range Rover modelleri için de öncü bir model olacak. Jaguar ve Land Rover’ın ortak olarak ürettiği Premium Transverse Architecture at yapısı, aracın %13 daha rijit bir yapı oluşturuyor. 4.37 metrelik uzunluğa sahip olan otomobilin aks mesafesi ise rakibi olan Q3’ten 20 mm daha uzun. Bu sayede arka kapıların daha büyük olması sağlanan Evoque’da %10 daha büyük bagaj hacmi sunuluyor. Elektrikli hayata geçmek için tekrar tasarlanan bir platform üzerinde yükselen Evoque, hibrit teknolojisine de sahip. Yeni 3 silindirli motoru ve 48 V sistemine sahip olacak olan Evoque, Land Rover ve Range Rover modelleri için de öncü bir model olacak. Jaguar ve Land Rover’ın ortak olarak ürettiği Premium Transverse Architecture at yapısı, aracın %13 daha rijit bir yapı oluşturuyor. 4.37 metrelik uzunluğa sahip olan otomobilin aks mesafesi ise rakibi olan Q3’ten 20 mm daha uzun. Bu sayede arka kapıların daha büyük olması sağlanan Evoque’da %10 daha büyük bagaj hacmi sunuluyor.