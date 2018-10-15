Lexus dijital aynalı ES sedan ile bir ilke daha imza attı

Dijital yan aynalardaki kameraların görüntüsü ise, kabinde ön sütunlara yerleştirilen iki adet 5 inç’lik ekrana yansıtılıyor. Dijital aynaların getirdiği bir diğer avantajı ise, konvansiyonel aynalar gibi yağışlardan ve kirden etkilenmeyecek şekilde tasarlandığı için sürücüye daha net bir görüş açısı sağlaması.

Sistem otomatik olarak, sinyal verildiğinde veya geri vitese geçildiğinde, kameranın görüş açısını ayarlıyor. Böylece sürücü aracın etrafını çok daha net ve geniş açıda görebiliyor. Konvansiyonel aynaların yerini daha küçük kameraların almasıyla görüş açısı iyileşirken, rüzgar sesinin azalmasıyla daha sessiz bir kabin elde edildi.

Dijital Yan Aynalar ilk kez Lexus ES ile birlikte tanıtıldı ve öncelikli olarak Japonya’da satışa sunulacak.