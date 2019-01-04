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Lexus konforlu olmaya devam ediyor

Premium segmentin önde gelen markası Lexus, çok daha konforlu otomobiller üretmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Lexus, 7’nci nesil lüks sedan modeli ES’de sunduğu sürüş konforu ve yol tutuş seviyesi ile bu segmentteki çıtayı daha da yükseltti. Bu modelinde; dünyanın ilk “Swing Valve Amortisörünü” kullanan Lexus, düşük hızlarda bile pürüzsüz ve akıcı bir sürüşü yola yansıtıyor. Her özelliğinde Omotenashi Japon misafirperverliğini yansıtan ES, kendine has konforu ve rahatlığıyla yolcularını evlerindeymiş gibi hissettiriyor.
 
Sessiz ve konforlu sürüş kalitesiyle adından övgüyle söz ettiren Lexus, ES modelinde yaptığı kapsamlı çalışmayla birlikte bu özelliğini bir adım daha ileriye taşımayı başardı. ES modelinde kullanılan “Swing Valve Amortisör, aracın tekerleklerinde ve süspansiyonlarındaki en küçük titreşimleri bile algılıyor ve en uygun sönümleme kuvvetiyle bu duruma karşılık veriyor. Böylelikle sürücü ve yolcular bozuk yolları bile yüksek konfordan ödün vermeden kat edebiliyorlar.
 
Lexus, ES modelinde yüksek sürüş konforu ve yüksek yol tutuş kabiliyeti elde etmek amacıyla arka süspansiyonlarda da yeni bir çift salıncak tasarımı kullandı. Böylece ES modelinin daha dinamik sürüşler ortaya koyması sağlanmış oldu.
 
ES’nin yol testleri ise genel olarak Avrupa’da hız limiti olmayan Alman otobanlarından, virajlı dağ yollarına ve şehir içi yollara kadar her türlü şartta yapıldı. Ayrıca testler, Nürburgring ve Kaliforniya’daki meşhur pistlerde de gerçekleştirildi.
 

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