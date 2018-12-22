Lexus’a Avrupa’dan 2 büyük ödül

Premium otomobil üreticisi Lexus, sadece lüks ve konfor özellikleriyle değil aynı zamanda ileri seviye güvenliğiyle de öne çıkıyor. Lexus’un yeni lüks sedanı ES, ‘Büyük Aile Otomobili’ ve ‘Hibrit-Elektrikli’ kategorilerinde Euro NCAP tarafından verilen ‘2018 Sınıfının En İyi Ödülü’nü kazandı.

Yeni ES, çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak, yeni test standartlarında yüksek başarıyı elde eden araçlardan biri olmuştu. Son jenerasyon Lexus Safety System + güvenlik donanımına sahip Yeni ES ileri teknoloji aktif ve pasif güvenlik teknolojilerini sunuyor. Bununla birlikte ES sedan modelinde 10 hava yastığı standart olarak yer alıyor. ES ile sunulan Lexus Co-Drive sürüş destek sistemi, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanını kombine ederek Seviye 2 Otonom Sürüş sağlıyor.

Lexus’un daha duygusal ve heyecan verici tasarım dilinin devamı olan ES, daha yüksek güvenliğinin yanı sıra daha fazla genişlik, performans ve sınıfında nadir görülecek kalitede yüksek işçilik kalitesi sunacak. Tamamen yeni mimari üzerine yapılan ES, önceki jenerasyona göre 65 mm daha uzun, 5 mm daha alçak ve 45 mm daha geniş olarak tasarlandı. Ayrıca aks aralığı da 50 mm uzayarak, aracın daha geniş ve daha oturaklı olmasını sağlandı. ES, bu yeni oranlarıyla daha yüksek sürüş performansına ulaştı. Yeni ES, Avrupa başta olmak üzere daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmayı hedefliyor.

Lexus, müşterilerinin yüksek güvenlik teknolojilerinden faydalanması için Avrupa’da satışa sunduğu modellerinin yüzde 99’una Lexus Safety System + sistemini adapte ediyor. Bu ödülle birlikte, kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine sahip olan ES, hibrit teknolojisinin sunduğu yüksek yakıt verimliliğinin yanı sıra ne kadar güvenli olduğunu da kanıtladı.