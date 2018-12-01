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Lexus’un sadece koltukları bile 3 yıllık çalışmanın ürünü

Lexus, yalnızca bir koltuğu tasarlamak ve geliştirmek için 3 yıl süren bir çalışma yapıyor. Dünyanın En İyi Otomobillerini üretme felsefesine sahip Lexus markası, kusursuzluğunu tüm modellerindeki lüks ve üst düzey kalite anlayışıyla tamamlıyor.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Lexus, kullanıcılarının geri bildirimleri ve gerçek kullanıcıların katıldığı araştırmalarda “En Konforlu Koltuk” ödülleri almayı başarmıştı. 
 
3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Lexus ES’nin koltukları, sürücü ve yolcuların doğru postüre sahip olacakları şekilde tasarlandı. Uzun yolculukları son derece konforlu geçmesini sağlayan bu koltuklar, vücudun tüm bölümlerini doğru şekilde destekliyor.  Lexus koltukları, aynı zamanda virajlı yollarda da koltuktakileri savrulmasını önleyerek iskelet sisteminin doğru duruşunun bozulmamasını da sağlıyor. 
 
Tüm detayların doğru bir şekilde yapılması için çalışan Lexus mühendisleri, yüksek konfor seviyesini sağlamlıkla birleştiriyor. Özellikle sürücü, yol boyunca birçok otomobil üzerindeki birçok güce ve harekete maruz kalıyor. Lexus koltukları ise, bu rahatsız edici titreşimlerin yolculara iletilmesinin önüne geçiyor.
 
Her vücut tipine uygun koltuklar
 
Lexus mühendislerinin otomobil için en konforlu koltuğu tasarlarken karşılaştıkları bir diğer önemli mesele ise, her boyda ve kilodaki yolcuya uygun konforlu koltukları üretmekti. Lexus’un koltuk geliştirme uzmanları, herkesin aynı yüksek deneyimi yaşaması adına fiziksel farklılıkları ortadan kaldırarak şekilde tasarımlar ortaya çıkardı. ES’nin sade mimarisi, metal bir çerçeve etrafında poliüretan köpükle kaplanıyor. Minder kısmı düz, yan bölümleri ise yükselen bir desteğe sahip ve böylece gövdeyi stabil bir şekilde tutuyor. 
 
Spor koltuklarda da konfordan ödün verilmiyor
 
Lexus, aynı zamanda F Sport modelleri için de sıra dışı koltuk tasarımları ortaya koyuyor. Üst düzey sportif modellerinde de, LC süper coupe’den ilham alan koltuk tasarımları kullanılıyor. F Sport modellerinde kullanılan koltuklar, daha sportif sürüş için daha fazla desteklere sahipken, aynı zamanda uzun yol konforundan da ödün vermiyor. Bu yüzden Lexus’un sportif koltukları, aracın yüksek hızlardaki virajlarda vücudun karşılaşacağı G-kuvvetleriyle başa çıkabilecek şekilde tasarlandı. Aynı zamanda kalça, sırt ve omuzlara da gerekli desteği veriyor. Böylece ister pistte, ister normal yolda olsun Lexus’un her zaman üst düzey konfor sunması sağlanıyor.
 

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