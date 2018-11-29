Los Angeles Otomobil Fuarı’nın tüm yenilikleri
Her yıl California eyaletinde düzenlenen Los Angeles Motor Show, bu yılda birçok yenilikle kapılarını açtı.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Automobility LA ile birlikte kapılarını açan 2018 Los Angeles Motor Fuarı, birçok otomobil markasının yeniliklerini gösterdiği fuar olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Alman markalarda dahil olmak üzere Avrupa’yı tamamen ilgilendiren otomobillerin gösterildiği fuarda geleceğin yansımasını da görmek mümkün. 60’dan fazla yeni modelin tanıtıldığı fuarda en dikkat çeken modelleri sizler için derledik.
Porsche Taycan klonu Audi:
LA Auto Show’un en önemli modellerinden biri de Audi’nin e-Tron GT elektrikli spor otomobilini tanıtmasıdır. Üretim modelinin 2020 yılında lanse edileceğini belirten Audi yetkilileri, bu aracın Porsche Taycan’ın teknolojilerine sahip olacağını açıkladılar. 600 beygir gücünde ve dört tekerlekten çekişli olacak olan otomobilin 500 km menzili olacak.
AMG, GT’yi Pro sürümü ile taçlandırıyor:
Alman modellerde dikkat çeken diğer model ise Mercedes-AMG GT Pro modeli. AMG GT modelinin makyajlanmasının ardından, pistlere tamamen uyumlu olarak geliştirilen AMG GT Pro modeli, fuardaki en güçlü otomobillerden biri.
Yeni BMW 8 Serisi Cabrio:
BMW’nin en lüks spor otomobili olan 8 Serisi’nin cabrio veriyonu bu fuarda karşımıza çıktı. BMW, sadece bununla kalmadı, ilk defa üreteceği 7 koltuklu SUV olan BMW X7’nin ve M340i’nin tanıtımını yapan BMW, iNext serisinden bir araçta gösterdi.
VW Beetle’a elveda:
Mazda’nın yeni 3 modelinin dünya prömiyeri, Jeep’in çok farklı tasarımdaki Rubicon’u, Mitsubishi’nin konsept otomobilleri ve Kia’nın yeni felsefesi… Fuar’da bir çok otomobil görmek mümkün. Volvo ise araçsız bir standa sahip. VW’in veda eden modeli Beetle’ın ise “Final Edition” versiyonu fuarda gösteriliyor.
Bu arada Los Angeles Otomobil Fuarı’nın 1907 yılından günümüze kadar düzenli olarak düzenlendiğini ve 1929 yılında yaşanan büyük krize rağmen yardımlarla gerçekleşen bu fuarın, 2018 yılında bu kadar yeniliğe sahne olması, gerçek bir otomobil sevdasının göstergesi.
LA Auto Show 2018’de öne çıkan modeller:
MARKA MODEL
AUDİ Audi e-Tron GT
BMW 8 Serisi Cabrio
M340i
X7
iNext
Byron M Bayt
Honda Passaport
Hyundai Palisade
Jeep Wrangler Gladyator
Kia Soul
Mazda 3
Mercedes AMG-GT
Mitsubishi Konsept
Nissan Maxima
Porsche 911 GT 2 RS Clupsport
911 (992)
Subaru Crosstrek Hibrit
Toyota Corolla
Avalon ve Camry TDR
Prius
Volvo Hareketlilik kavramı
VW Beetle “Final Edition”
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