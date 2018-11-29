Los Angeles Otomobil Fuarı’nın tüm yenilikleri

Automobility LA ile birlikte kapılarını açan 2018 Los Angeles Motor Fuarı, birçok otomobil markasının yeniliklerini gösterdiği fuar olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Alman markalarda dahil olmak üzere Avrupa’yı tamamen ilgilendiren otomobillerin gösterildiği fuarda geleceğin yansımasını da görmek mümkün. 60’dan fazla yeni modelin tanıtıldığı fuarda en dikkat çeken modelleri sizler için derledik.

Porsche Taycan klonu Audi:

LA Auto Show’un en önemli modellerinden biri de Audi’nin e-Tron GT elektrikli spor otomobilini tanıtmasıdır. Üretim modelinin 2020 yılında lanse edileceğini belirten Audi yetkilileri, bu aracın Porsche Taycan’ın teknolojilerine sahip olacağını açıkladılar. 600 beygir gücünde ve dört tekerlekten çekişli olacak olan otomobilin 500 km menzili olacak.

AMG, GT’yi Pro sürümü ile taçlandırıyor:

Alman modellerde dikkat çeken diğer model ise Mercedes-AMG GT Pro modeli. AMG GT modelinin makyajlanmasının ardından, pistlere tamamen uyumlu olarak geliştirilen AMG GT Pro modeli, fuardaki en güçlü otomobillerden biri.

Yeni BMW 8 Serisi Cabrio:

BMW’nin en lüks spor otomobili olan 8 Serisi’nin cabrio veriyonu bu fuarda karşımıza çıktı. BMW, sadece bununla kalmadı, ilk defa üreteceği 7 koltuklu SUV olan BMW X7’nin ve M340i’nin tanıtımını yapan BMW, iNext serisinden bir araçta gösterdi.

VW Beetle’a elveda:

Mazda’nın yeni 3 modelinin dünya prömiyeri, Jeep’in çok farklı tasarımdaki Rubicon’u, Mitsubishi’nin konsept otomobilleri ve Kia’nın yeni felsefesi… Fuar’da bir çok otomobil görmek mümkün. Volvo ise araçsız bir standa sahip. VW’in veda eden modeli Beetle’ın ise “Final Edition” versiyonu fuarda gösteriliyor.

Bu arada Los Angeles Otomobil Fuarı’nın 1907 yılından günümüze kadar düzenli olarak düzenlendiğini ve 1929 yılında yaşanan büyük krize rağmen yardımlarla gerçekleşen bu fuarın, 2018 yılında bu kadar yeniliğe sahne olması, gerçek bir otomobil sevdasının göstergesi.

LA Auto Show 2018’de öne çıkan modeller:

MARKA MODEL

AUDİ Audi e-Tron GT

BMW 8 Serisi Cabrio

M340i

X7

iNext

Byron M Bayt

Honda Passaport

Hyundai Palisade

Jeep Wrangler Gladyator

Kia Soul

Mazda 3

Mercedes AMG-GT

Mitsubishi Konsept

Nissan Maxima

Porsche 911 GT 2 RS Clupsport

911 (992)

Subaru Crosstrek Hibrit

Toyota Corolla

Avalon ve Camry TDR

Prius

Volvo Hareketlilik kavramı

VW Beetle “Final Edition”