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Los Angeles Otomobil Fuarı’nın tüm yenilikleri

Her yıl California eyaletinde düzenlenen Los Angeles Motor Show, bu yılda birçok yenilikle kapılarını açtı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Automobility LA ile birlikte kapılarını açan 2018 Los Angeles Motor Fuarı, birçok otomobil markasının yeniliklerini gösterdiği fuar olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Alman markalarda dahil olmak üzere Avrupa’yı tamamen ilgilendiren otomobillerin gösterildiği fuarda geleceğin yansımasını da görmek mümkün. 60’dan fazla yeni modelin tanıtıldığı fuarda en dikkat çeken modelleri sizler için derledik.
 
Porsche Taycan klonu Audi:
 
LA Auto Show’un en önemli modellerinden biri de Audi’nin e-Tron GT elektrikli spor otomobilini tanıtmasıdır. Üretim modelinin 2020 yılında lanse edileceğini belirten Audi yetkilileri, bu aracın Porsche Taycan’ın teknolojilerine sahip olacağını açıkladılar. 600 beygir gücünde ve dört tekerlekten çekişli olacak olan otomobilin 500 km menzili olacak. 
AMG, GT’yi Pro sürümü ile taçlandırıyor:
Alman modellerde dikkat çeken diğer model ise Mercedes-AMG GT Pro modeli. AMG GT modelinin makyajlanmasının ardından, pistlere tamamen uyumlu olarak geliştirilen AMG GT Pro modeli, fuardaki en güçlü otomobillerden biri.
 
Yeni BMW 8 Serisi Cabrio:
 
BMW’nin en lüks spor otomobili olan 8 Serisi’nin cabrio veriyonu bu fuarda karşımıza çıktı. BMW, sadece bununla kalmadı, ilk defa üreteceği 7 koltuklu SUV olan BMW X7’nin ve M340i’nin tanıtımını yapan BMW, iNext serisinden bir araçta gösterdi.
 
VW Beetle’a elveda:
 
Mazda’nın yeni 3 modelinin dünya prömiyeri, Jeep’in çok farklı tasarımdaki Rubicon’u, Mitsubishi’nin konsept otomobilleri ve Kia’nın yeni felsefesi… Fuar’da bir çok otomobil görmek mümkün. Volvo ise araçsız bir standa sahip. VW’in veda eden modeli Beetle’ın ise “Final Edition” versiyonu fuarda gösteriliyor. 
Bu arada Los Angeles Otomobil Fuarı’nın 1907 yılından günümüze kadar düzenli olarak düzenlendiğini ve 1929 yılında yaşanan büyük krize rağmen yardımlarla gerçekleşen bu fuarın, 2018 yılında bu kadar yeniliğe sahne olması, gerçek bir otomobil sevdasının göstergesi. 
 
LA Auto Show 2018’de öne çıkan modeller:
MARKA                                                          MODEL
AUDİ                                                               Audi e-Tron GT
BMW                                                               8 Serisi Cabrio
                                                                        M340i
                                                                        X7
                                                                        iNext
Byron                                                              M Bayt
Honda                                                             Passaport
Hyundai                                                          Palisade
Jeep                                                               Wrangler Gladyator
Kia                                                                  Soul
Mazda                                                              3
Mercedes                                                        AMG-GT
Mitsubishi                                                        Konsept
Nissan                                                             Maxima 
Porsche                                                           911 GT 2 RS Clupsport
                                                                         911 (992)
Subaru                                                             Crosstrek Hibrit
Toyota                                                              Corolla 
                                                                         Avalon ve Camry TDR
                                                                         Prius
Volvo                                                                Hareketlilik kavramı
VW                                                                   Beetle “Final Edition” 
 

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