Mardin şehri ulaşım ağını modern Isuzu Novociti Life araçlarıyla donatıyor

Türkiye’de üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen Isuzu Novociti Life, şimdi de Mardin halkının konforlu ulaşımını sağlamaya hazırlanıyor. Yeni Novociti Life aracın 2018 yılı üretimlerinin tamamının satışını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, yurt içinde Bingöl, Afyonkarahisar, Sivas ve Hatay’a gerçekleştirdiği yüksek adetli teslimatlardan sonra şimdi de Mardin halkının konforlu ve güvenli yolculuk yapması için 22 adet Isuzu Novociti Life’yi teslim etti. Ulaşım ağını modern Isuzu midibüslerle yenileyen Mardin’de Kızıltepe Özel Halk Otobüsçüleri Derneği 9 adet, Mardin Özel Halk Otobüsçüleri Derneği ise 13 adet Isuzu Novociti Life midibüsü teslim aldı.

Ak Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erol Beşe, Mardin Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Halil Usanmaz, Kızıltepe Özel Halk Otobüsçüleri Derneği Başkanı Zeynel Abidin İncesu ve Isuzu Odabaşı-Bal bayi sahibi Ebubekir Bal’ın katıldığı törende bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman; “Sınıfının en yeni, en konforlu, en güvenli ve en performanslı aracı olan, aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da ulaşımda kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan ödüllü midibüsümüz Isuzu Novociti Life’tan Mardin’e 22 adet teslimat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de, Türk işçilerimizin emeğiyle üretilen ve Mardin halkının hizmetine sunulacak olan modern toplu taşıma araçlarımızın uzun yıllar bu güzel şehrin insanlarını taşıyacak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Mardin halkının konforlu ve güvenli ulaşımı için bölgede başarılı işlere imzasını atan Odabaşı-Bal bayimize ve Sayın Ebubekir Bal’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Kızıltepe ve Mardin Özel Halk Otobüsçüleri Derneklerinin aldıkları araçlar Kızıltepe ile Mardin Havalimanı ve Mardin Merkez ile Mardin Artuklu Üniversitesi arasında hizmet verecek.