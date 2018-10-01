Maserati Ghibli'ye Almanya'dan tasarım ödülü

Almanya'nın en prestijli otomobil dergilerinden auto motor & sport'un 2018 yılı için yaptığı okuyucu oylamalarında Maserati Ghibli, kendi sınıfında yılın en iyi yeni tasarımı ödülüne layık görüldü. Ghibli, toplam 90 otomobilin yer aldığı yarışmada aldığı 11 bin 990 adet oyla, diğer rakiplerine oranla büyük bir farkla yarışmanın galibi oldu.

Bu anlamlı ödül ile ilgili olarak konuşan Maserati Almanya Genel Müdürü Piergiorgio Cecco, “Tasarım, Maserati için her zaman kilit bir rol oynamaktadır. auto motor & sport okuyucularının Ghibli’den yana oy kullanarak bunu tekrar kanıtlaması bizler için gurur verici. Maserati markası, dünya çapında İtalyan tasarımının elçisi konumunda ve otomobillerimizin tasarımı, sportif bir ruh ve dünyadaki en iyi işçilikle harmanlanıyor” açıklamasında bulundu.