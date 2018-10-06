Mazda’nın Rotary motoru sonunda geri dönüyor

Mazda’nın RX-7 ve RX-8 modelleri ile özdeşleşen ve efsane haline gelen motoru olan Rotary, 2011 yılında üretimden kalkmasının ardından geri dönüyor. Wankel motor olarakta bilinen bu motor, yeni nesil Mazda araçlarda yerini alacak. Fakat sevenleri için kötü bir haber var ki gerçekten üzücü olabilir. Bu motor aracın tekerleklerine hiçbir şekilde güç vermeyecek. Neden diye soracak olursanız, Mazda’nın yeni nesil elektrikli otomobillerinde kullanılacak bu motor. Elektrikli otomobilde benzinli bir Rotary motor ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Bu konuda BMW i3 Range Extended modelini size örnek verebilirim. BMW’nin ilk elektrikli otomobili olan i3, Range Extended modeli ile daha fazla mezil sunuyordu. Geçtiğimiz günlerde fazla tercih edilmediği nedeni ile üretimden kalkan otomobilin benzeri bir teknolojiyi Mazda burada kullanacak. Daha küçük hacimle daha yüksek enerji çıkartabilen bu motor teknolojisi, daha sessiz ve daha verimli olacak. Çok daha verimli olacak olan bu motorun en büyük avantajı ise düşük emisyonu. Normal bir motora göre daha düşük emisyona sahip olan bu motor, elektrikli otomobilin avantajını da azaltmamış olacak.

Mazda’nın Zoom-Zoom 2030 felsefesinin bir ürünü olacak elektrikli otomobilin, 2020 yılında karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Alt yapı konusunda da çok sıkı çalışmalar yapan Mazda, aracın kusursuz bir alt yapıya sahip olmasını istiyor. Gelecek bize neler gösterecek hepimiz bekleyip göreceğiz.