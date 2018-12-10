McLaren 720s Spider tanıtıldı

McLaren dün gece yepyeni bir otomobil tanıttı. 720S Spider adındaki bu otomobil, 720S Coupe’den sadece 49 kg daha ağır ve 1332 kg ağırlığında. Sınıfının en hafif otomobili olan Ferrari 488 Spider’dan 88 kg daha hafif olan otomobil, McLaren’in iddiasını doğruluyor.

Yeni üstü açık McLaren, 710 beygirlik 4.0 litre çift turbolu V8 motoruna sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayan otomobilin, 0-200 değeri ise 7.9 sn. Rakibi olan Ferrari 488 Spider ise 0-100 km/s hızlanmasını 3.0 sn’de tamamlıyor ve 0-200 km/s hızlanmasını 8.7 sn’de tamamlıyor.

720S Spider, bir önceki 650S Spider’ın üzerine tamamen yeni bir tasarım olan sert tavana sahip. Kapandığında Coupe ile benzer bir görünüye sahip olması için çok uğraşan McLaren tasarımcıları, aracın tasarımını büyük oranda korumuşlar. Karbon fiber olan bu tavan, elektrikli bir mekanizmaya bağlı. 11 sn’de tavanı açan ve ya kapatan bu sistem, 650S modelinden 8 sn daha hızlı. Üstü açık halde 321 km/s hıza ulaşabilen otomobil, üstünü kapattığınızda ise 341 km/s hıza ulaşabiliyor.