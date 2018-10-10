Merakla beklenen Vespa GTS 300 Yacht Türkiye’de

Vespa, motosiklet tutkunlarının heyecanla karşılayacağı yeni modeliyle kendi sınıfında fark yaratmaya devam ediyor. Yeni Vespa GTS 300 Yacht, zamanı aşan tasarım özellikleri, modele özgü sele ve gövde renkleri, işçilik, kalite ve konfor alanındaki iddiasıyla rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlıyor. Sınırlı sayıda üretilen Vespa GTS 300 Yacht, 12 inç boyutundaki jantları, ABS, ASR ve uzaktan kumandayla açılabilen selesi ile öne çıkarken, 278 cc hacmindeki tek silindirli, elektronik enjeksiyonlu motoruyla da güç ve ekonomi vaat ediyor. Yeni Vespa GTS 300 Yacht modeli, lansmana özel fiyatıyla satışa sunuluyor.