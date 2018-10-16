Mercedes X-Class özel aksesuarları ile Türkiye'yi gezecek

Mercedes-Benz Türk’ün Kasım 2017’de Türkiye pazarında satışa sunduğu ilk Pick-Up modeli Mercedes-Benz X-Class, yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde segmentin değişen ihtiyaçlarını bir adım ileriye taşıdı. Pick-Up segmentindeki ilk premium model olan Mercedes-Benz X-Class, bu başarısına “X-Macera” projesi ile yeni bir serüven eklemeye hazırlanıyor. Deneyimli otomobil gazetecisi Okan Altan’ın bu proje için özel olarak modifiye edilmiş aracın direksiyonu başına geçeceği “X-Macera” Ekim ayında başlıyor. Türkiye’nin dört bir yanının boydan boya, engel tanımadan geçileceği “X-Macera” projesinde sadece yollar değil, zorlu arazi koşulları da Mercedes-Benz X-Class’ın üstün off-road yetenekleri ile aşılacak.

X-Macera için hazırlanan Mercedes-Benz X-Class, TÜV sertifikalı çok özel ekipmanlar ile modifiye edildi. Dünyanın en donanımlı X-Class modellerinden biri haline getirilen Pick-Up, Mercedes-Benz X 250d 4MATIC Power üzerinden geliştirildi. 2298 cc hacmindeki sıralı 4 silindirli X 250d 4MATIC, 3750 d/d’de 190 HP güç ve 1500 d/d’den itibaren 450 Nm tork üretiyor. 7 ileri otomatik şanzıman ile gücünü dört tekerleğe birden aktarabilen X 250d 4MATIC, arzu edildiği takdirde sadece arkadan itişli olarak da ilerleyebiliyor. X-Macera için teknik olarak modifiye edilen Mercedes-Benz X-Class 250d 4MATIC’te arazi koşullarını dize getirecek amortisörler, süspansiyonlar, lastikler, jantlar, gövde kiti, aydınlatma ekipmanları ve vinç eklentileri gerçekleştirdi. Yapılan değişimlerin ardından X-Class’ın üstün arazi kapasitesi çok daha üst bir seviyeye ulaştı. Çok özel ekipmanların eklenmesi ile beraber yüksekliği, genişliği ve uzunluğu artan X-Class’ın yaklaşma, uzaklaşma ve tepe açıları da arttı.

Mercedes-Benz X-Class’ın gücünün, konforunun ve kalitesinin bir kez daha kanıtlanacağı “X-Macera” projesi, #XMACERA hashtag’i ile sosyal medya ve web sitesi üzerinden de takip edilebilecek.