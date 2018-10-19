Mercedes-AMG Petronas ABD’de yine zirve peşinde

Formula 1’de 2018’in 18. yarışı olan ABD Grand Prix’i heyecanı bugün (Cuma) başlayacak. Toplam 56 turdan oluşan, 308,405 km’lik yarışa Mercedes-AMG Petronas, üst üste 5. kez kazanmak için geliyor. ABD’de düzenlenen son 7 yarışın 6’sında kazanan Mercedes-AMG Petronas, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için piste çıkacak. Austin Pisti’nde son 4 yarışta da birinciliği kimseye bırakmayan ve ABD’de 6 yarış zaferiyle tarihin en çok kazanan pilotu unvanına sahip olan Lewis Hamilton, şampiyonluk yolundaki bu önemli virajı da başarıyla almak istiyor. Valtteri Bottas ise sezonun kendisi adına ilk birinciliğine ulaşmak için mücadele edecek.

ABD Grand Prix’i öncesinde Mercedes-AMG Petronas 538 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu elinde tutarken, son 4 yarış öncesinde Hamilton 331 puanla en yakın rakibinden 67 puan önde bulunarak pilotlar sıralamasında ilk basamakta yer alıyor. Bottas ise 207 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Rusya ve Japonya’da üst üste elde edilen sonuçlardan daha iyisini isteyemeyeceklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Bu sayede hem pilotlar hem de markalar sıralamasında liderliğimizi geliştirdik. Ama biliyoruz ki Ferrari’nin çok güçlü bir aracı var ve Abu Dhabi’deki son viraja kadar da zorlamaya devam edecekler. Biz de her bir puan için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hafta sonuna bakarsak, son 7 yarışın 6’sında kazanmış olan Lewis, hem pist içinde hem de pist dışında hiç olmadığı kadar iyi. Valtteri ise yazın bazı zorlu yarışlar geçirmek durumunda kaldı. Ama o da son haftalarda ne kadar iyi bir pilot olduğunu gösterdi. Şampiyonluk yarışının henüz bitmekten çok uzak olduğunun farkındayız. Bu sebeple de Austin’de de bildiğimiz gibi yarışmaya ve limitlerimizi zorlamaya devam edeceğiz. Takımdaki herkes henüz bir şeyi garanti altına almadığımızın farkında. O sebeple Teksas’ta alabileceğimiz en iyi sonucu almaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.