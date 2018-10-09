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Mercedes-Benz Bahar Kampanyası kazananı B-Serisi’ni teslim aldı

Mercedes-Benz yetkili servislerinde düzenlenen “Bahar Kampanyası” kapsamında periyodik bakım hizmeti alan ve Mercedes-Benz orijinal motor yağlarını tercih edenler arasında düzenlenen çekiliş sonucunda bir kişi B-Serisi otomobil kazandı.

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Mercedes-Benz yetkili servislerinde, Nisan-Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Bahar Kampanyası” çekilişi sonuçlandı. Kampanya kapsamında, araçlarına periyodik bakım hizmeti alarak Mercedes-Benz orijinal motor yağlarını tercih eden 12.000’i aşkın Mercedes-Benz otomobil sahibi arasında yapılan çekiliş sonucunda Bülent Karabulut, 0 km bir B-Serisi kazandı. Ödül olarak belirlenen 2018 model Mercedes-Benz B Serisi Otomobil,  Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Müşteri Hizmetleri Direktörü İsmail Karaali tarafından Bülent Karabulut’a teslim edildi.
 
16 Nisan ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Mercedes-Benz yetkili servislerinde otomobillerine Mercedes-Benz orijinal motor yağı ile yağ değişimi yaptıran ve çekiliş hakkına sahip olan 5 yaş ve üzeri Mercedes-Benz sahiplerine yüzde 30’a varan yedek parça indiriminin de sunulduğu kampanyada ayrıca, araçlarına bakım yaptıran kişilere “Mercedes me Adapter” hediye edildi.
 
Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Müşteri Hizmetleri Direktörü İsmail Karaali düzenlenen teslimat töreninde; “Mercedes-Benz yetkili servislerimizde sunduğumuz üstün hizmeti, güvenilir yedek parça ve işçilik kalitemizi deneyimledikleri için tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Kampanyamıza katılan 12 bini aşkın kişi orijinal Mercedes-Benz motor yağlarını tercih etti. Çekiliş ile belirlediğimiz kampanyamızın kazananı Sayın Bülent Karabulut’u tebrik ediyor, otomobilini iyi günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. Mercedes-Benz yetkili servislerini kullanan müşterilerimize avantajlar ve fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

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