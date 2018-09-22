Mercedes-Benz Pop-Up Store, “She’s Mercedes” konseptiyle İstanbul’u dolaşmaya devam ediyor

Mercedes-Benz Türk, ilkini 2017’de gerçekleştirdiği “Pop-up” mağazacılık uygulamasını 2018 yazı boyunca Ege Kıyıları’nda sürdürmesinin ardından şimdi de müşterileri ile buluşmaya İstanbul’da devam ediyor. 2018 yazında Ege Sahilleri’ndeki marinalarda Mercedes-Benz müşterileri ile buluşarak, test sürüşleri, atölye çalışmaları ve workshop’lar yapılan Mercedes-Benz Pop-Up Store’ların Bodrum durağında “She’s Mercedes” konsepti kapsamında Ayşe Tolga ile sağlıklı ve iyi yaşam söyleşisi de gerçekleştirilmişti.

Rotasını İstanbul’a çeviren Mercedes-Benz Pop-Up Store, Bomontiada’dan sonra şimdi ise Acarkent’te 1 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. “She’s Mercedes” konsepti dahilinde sadece kadın müşterilere özel fırsatlar ve organizasyonlar Mercedes-Benz Pop-Up Store’da olacak. Smoothie ve kokteyl ikramları ile çeşitli workshop’lar haricinde geçen hafta Raw-Food Workshop’u ve Yoga etkinliği Bomontiada’da yapıldı. Rotasını 28 Eylül Cuma günü ise Acarkent’e çevirecek olan Mercedes-Benz Pop-Up Store’da Ayşe Tolga’nın katılımıyla kadın müşterilerine özel, ücretsiz olarak “She’s Mercedes” iyi yaşam çalışması gerçekleştirilecek.

“Kadın müşterilerimize özel etkinlikler yapıyoruz”

Otomobil satışlarında premium segmentinin lider markası olduklarını belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Türk olarak iki yıl önce ana şirketimiz Daimler AG’nin global girişimi olan ‘Best Customer Experience’ programı kapsamında ‘Mükemmel Müşteri Deneyimi’ni hedefleyen projeler üzerinde çalışmaya başladık. Müşteri, bayi, bağlanılabilen otomobiller ve dijitalleşmenin temel alındığı bu program kapsamında, müşterilere temas edilen her noktada, öncü teknolojilerle yeni hizmet ve süreçler geliştirerek müşteri deneyiminin en üst noktaya taşınmasını hedeflendik. Bu program kapsamında da son iki senedir ‘Pop-up’ geçici mağazacılık uygulamasını sürdürüyor ve müşterilerimiz ile buluşmaya devam ediyoruz. ‘She’s Mercedes’ programımız ile de kadın müşterilerimize özel ilgi gösterdiğimiz aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi.