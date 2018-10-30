Mercedes-Benz Türk 2018 yılının “En iyi Satış Sonrası Hizmetler Çalışanları”nı ödüllendirdi

Mercedes-Benz Türk’ün, müşteri memnuniyeti alanında da en iyisi olmak hedefiyle, Daimler global ağında bir ilke imza atarak 2003 yılında çalışanları arasında başlattığı “Satış Sonrası Hizmetler Olimpiyatları” adlı yarışmanın 2018 finali ve ödül töreni, 24-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Binası’nda düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanındaki 15 Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayisi’nden; bilgi ve becerilerini yarıştıran toplam 40 Satış Sonrası Hizmetler çalışanının finale kaldığı ve 24 çalışanın ödüllendirildiği tören, Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, Bayii Ağı & İş Geliştirme Direktörü Didem Daphne Özensel ve Mercedes-Benz Türk yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirilen törene ayrıca Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii yöneticileri de katıldı.

Mercedes-Benz Türk’ün “SSH Olimpiyatları”nın ön eleme sınavları yetkili bayii ve servislerinde “iqBox” adlı sistem üzerinden online ortamda gerçekleştirilirken; Türkiye’nin farklı coğrafyalarında hizmet veren 251 çalışan arasından 40 kişi finale katılmaya hak kazandı. Finale kalan 40 Satış Sonrası Hizmetler çalışanından 24’ü, 8 farklı kategoride ödül sahibi oldu.

Can Balaban: “Bu yarışma ile Satış Sonrası Hizmetler alanında da başarılarımızın altını çiziyoruz”

2018 SSH Olimpiyatları ödül törenine ev sahipliği yaparak finalistler ve kazananlar ile bir araya gelen Mercedes-Benz Türk Kamyon & Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban; “Mercedes-Benz Türk olarak Daimler global ağında bir ilke imza atarak 2003 yılında ‘Mercedes-Benz Türk Teknisyen Olimpiyatları’ adıyla başlattığımız yarışmamız, 2 yıl sonra tüm dünyadaki Satış Sonrası Hizmetler çalışanlarının kendilerini kanıtlama fırsatı bulabildikleri bir platform haline geldi. Satış Sonrası Hizmetler çalışanlarımızın kıyasıya yarışarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlama fırsatı elde ettiği bu yarışmayı düzenlediğimiz 2003 yılını takiben, ana şirketimiz Daimler ile bu başarılı tecrübemizi paylaştık. Kendilerinin de 2005 yılında tüm dünyadan servis çalışanlarının yarışmasına olanak tanıdıkları bir organizasyon olan Daimler AG TechMasters’ı oluşturmalarına destek olduk. Bugüne kadar pek çok birinciliğe ek olarak; ‘En İyi Takım’, ‘Dünyanın En İyi Müşteri Danışmanı’, ‘Dünyanın En İyi ATT Teknisyeni’ gibi farklı kategorilerde ödüller Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler çalışanlarının oldu. Bu yarışma ile Satış Sonrası Hizmetler alanında da başarılarımızın altını çiziyoruz. Nitelikli hizmetlerimiz neticesinde özellikle kamyon ve otobüs ürün gruplarındaki müşterilerimiz ile marka bağlılığımızı artırıyoruz.

Hedefimize ulaşmamızdaki en büyük itici güç, SSH çalışanlarımızın kendilerine güvenlerindeki artış ve bununla birlikte sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri bir adım daha öteye taşıyarak kendi çıtalarını daha da yukarıya taşıma yönündeki istek ve tutkularıdır. SSH Olimpiyatları sadece ulusal ve uluslararası alanda rekabet ortamı ve motivasyon sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda teknisyenler için iyi bir kariyer gelişimini de beraberinde getiriyor. Başarılı olan birçok teknisyen bugün Atölye Şefi veya Servis Müdürü olarak görev alıyor. 15 yıl önce ortaya çıkardığımız yarışmanın bugün, ana şirketimiz tarafından örnek alınarak kabul görmesi ve dünya çapında uygulanıyor olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Finale kalan ve ödül alan tüm SSH çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk çalışanları yıllardır dünyanın en iyileri arasında

Mercedes-Benz Türk’ün fikir önderliğinde hayata geçirilen ve kısa süre içinde uluslararası bir seviyeye taşınan yarışmanın farklı yıllarında, aralarında birinciliklerin de olduğu çok sayıda ödül Türkiye’deki çalışanların oldu. 2013 yılında Mercedes-Benz Türk ekibi 6 kategorinin beşinde birincilik ve bir de ikincilik elde ederek kırılması zor bir rekora imza attı. Mercedes-Benz Türk aynı yıl “En İyi Takım” ödülünü de kazandı. 2008 yılında “Dünyanın En İyi Müşteri Danışmanı” ve 2011 yılında “Dünyanın En İyi ATT Teknisyeni” gibi ödüller Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler çalışanlarının oldu.

Mercedes-Benz Türk 2018 SSH Olimpiyatları’na 46 Otobüs Teknisyeni, 139 Kamyon Teknisyeni, 40 Müşteri Danışmanı ve 26 Servis Pazarlama Sorumlusu olmak üzere toplam 251 kişi katıldı; finale ise 40 kişi kaldı. 2003 yılından beri ise yarışmaya; Otomobil, Hafif Ticari Araçlar, Kamyon ve Otobüs ürün gruplarından ön eleme ve final aşamalarına toplamda 6.500 Teknisyen, 550 Müşteri Danışmanı ve 175 Servis Pazarlama Sorumlusu katıldı.