Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması kazananları Almanya’yı ziyaret etti

Mercedes-Benz Türk StartUP projesi çerçevesinde “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” temasıyla düzenlenen yarışmada ilk 10’a giren girişimcilerin ödüllerinden biri olan Almanya ziyareti, 24-25 Ekim tarihlerinde Stuttgart’a gerçekleşti. İki günlük programın ilk günü girişimciler kendileri için özel düzenlenen ve tam gün süren bir programa katıldılar. Program esnasında Almanya startup ekosisteminin önemli oyuncuları ile bir araya geldiler ve girişimlerini geliştirebilmek adına başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapma imkânı buldular.

Program kapsamında Mercedes-Benz Türk StartUp projesi kazananları, yatırımcılar, girişimciler, akademisyen ve belediye temsilcileri ile bir araya geldiler. Almanya’da akıllı şehirler ve inovasyon, girişimcilik yoluyla şehirler nasıl daha iyi hale gelebilir, bir girişimci olarak belediye ve iş dünyası ile nasıl ilişki kurulur konuları program çerçevesinde sunulan eğitimde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Girişimciler ayrıca Stuttgart belediye temsilcilerinden, Almanya’da startupların belediyeler ile nasıl çalıştığını öğrendiler. StartUP projesi kazananları son olarak Stuttgart İnovasyon alanı Böblingen’i ziyaret ettiler. Burada da inovasyon alanı yetkilileri ile inovasyon alanlarının daha iyi bir gelecek inşa edilmesine nasıl katkı sunabilir konusunu tartıştılar.

Yıldız Kefeli: “Girişimcilerin uluslararası perspektif kazanmalarına katkı sağlamak istedik”

Almanya ziyareti kapsamında yorumda bulunan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli; “Bu etkinliği, yarışmamıza katılıp kazanan başarılı girişimcilerin uluslararası perspektif kazanmalarına katkı sağlamak adına önemli bulduk ve ödüllerimizden biri olarak programımıza ekledik. Türkiye’deki başarılı gençlerin ve girişimcilerin yurtdışındaki startup’lar ile tanışmaları, daha sürdürülebilir bir dünya için neler yapılabileceğini daha geniş bir ekosistem içerisinde tartışmaları onlar için faydalı oldu diye umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Tosun: “Mercedes-Benz’in Almanya’da da sadece otomotivde değil, hayatın pek çok alanında ortaya koyduğu katma değeri de gördük”

Mercedes-Benz Türk StartUp yarışması kazananlarından Sensgreen girişiminin kurucularından Hasan Basri Tosun ise “Mercedes-Benz Türk StartUP projesi sayesinde inandığımız fikirleri gerçekleştirmeye biraz daha yaklaştık. Projemizin ilk 10’a kalması önemli bir atılım yapmamıza ön ayak oldu. Hatta ilk 3’te yer alarak bir de büyük para ödülün sahibi olmamız bizleri hem motive etti hem de hayata geçirmek istediğimiz uygulamalar üzerine çalışma konusunda önümüzü açtı. Almanya ziyareti sayesinde ise bir başka ülkedeki girişimcilik ruhunun nasıl ilerlediğine şahit olduk. Öte yandan Mercedes-Benz’in Almanya’da da sadece otomotivde değil, hayatın pek çok alanında ortaya koyduğu katma değeri de gözlemledik. Bu da ileride yapacağımız projelerde ufkumuzu daha geniş tutmamız gerektiğini bize gösterdi.” dedi.

Ziyaretin ikinci gününde kazanan startup’lar Daimler A.G. Sindelfingen Otomobil Fabrikası ve Mercedes-Benz Müzesi’ni ziyaret etme fırsatını buldular.