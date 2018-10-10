Mercedes-Benz Türk’ün takımları podyumda

Mercedes-Benz Türk, bünyesinde görev alan çalışanlarının kariyerleri kadar sosyal hayatlarındaki desteğini de sürdürmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk çalışanlarından oluşan farklı takımlar son olarak kürek ve maraton dallarında liderliklerini sürdürerek podyum başarısına ulaştılar.

Mercedes-Benz Türk, 22-23 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Kurumlararası Dragon Bot Festivali’nde, Mercedes Dragobus ve Mercedes Power Team takımlarıyla yarıştı. Türkiye’nin en büyük kurumlararası spor festivali olan Kurumlararası Dragon Bot Festivali’ne 62 takım katıldı. Festivalin birinci gününde Mercedes-Benz Türk’ün Dragobus Takımı genel sıralama birincisi oldu. İlk günün sonunda en iyi dereceyi alan 9 takım için düzenlenen Federasyon Kupası’nda ise Mercedes Power Team birinci olurken Mercedes Dragobus Takımı ikinci oldu. Pazar günü düzenlenen büyük şampiyonada ise her iki takım da spor kategorisi adındaki en iyiler arasında yarışarak, Mercedes Dragobus Takımı’nın ikinciliği, Mercedes Power Team’in ise üçüncülüğü ile festivali tamamladı. Ayrıca, Kurumlararası Dragon Bot Festivali’nde Mercedes-Benz Türk ekiplerine fairplay ödülü verildi.

Mercedes-Benz Türk çalışanlarının bir diğer sportif başarısı ise MBT Runners’ın 29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Fethiye’de düzenlenen ve Türkiye’de gerçekleştirilen “İlk Ultra Maraton” olan Likya Yolu Ultra Maratonu’ndan geldi. Koşu takımı koşucuları maratonda 1:42:53’lik skora ulaşarak, takımlar arası birincilik ile büyük bir başarıya imza attılar. Ayrıca, Likya Yolu Ultra Maratonu kapsamında Mercedes-Benz’in ilk pick-up aracı X-Class katılımcıların beğenisine sunuldu.