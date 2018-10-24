Mercedes-Benz X-Class ile X-Macera başladı!

Mercedes-Benz Türk’ün Kasım 2017’de Türkiye pazarında satışa sunduğu ilk Pick-Up modeli Mercedes-Benz X-Class, geçen 1 yıllık süre zarfında segmentin değişen ihtiyaçlarını bir adım ileriye taşıdı. Pick-Up segmentindeki ilk premium model olan Mercedes-Benz X-Class, bu başarısına “X-Macera” projesi ile yeni bir serüven ekliyor. Deneyimli otomobil gazetecisi Okan Altan’ın direksiyona geçtiği “X-Macera”, Gürcistan ormanlarına açılan Türkgözü sınır kapısını “0” noktası alarak, Posof üzerinden Gürcistan sınırına paralel olarak yolculuğuna başlayıp, Türkiye’nin en Kuzey Doğu noktasına ulaşıldı. Türkiye’nin dört bir yanının boydan boya, engel tanımadan geçileceği “X-Macera” projesinde sadece yollar değil, zorlu arazi koşulları da Mercedes-Benz X-Class’ın üstün off-road yetenekleri ile aşılıyor.

Akdeniz: “X-Macera projemiz ile aracımızın ne denli güçlü, konforlu ve de engel tanımaz olduğunu göstereceğiz.”

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “X-Macera” projesini hayata geçirmeleri ile ilgili olarak; “Kasım 2017’de satışa sunduğumuz ilk Pick-Up modelimiz Mercedes-Benz X-Class, ilk 2 aylık sürede tüm Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türkiye’de satılarak eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atmıştı. Türkiye pazarındaki ilk Premum Pick-Up olan Mercedes-Benz X-Class, kısa sürede sektörde kabul görerek, 2018’in ilk 10 ayı sonunda kendi segmentinde en fazla satılan dördüncü model konumuna geldi. 2018 yılının ilk 10 aylık dönemine baktığımızda Mercedes-Benz Türk’ün hafif ticari araçlar segmentindeki pazar payını yükseltmesinde X-Class’ın tartışmasız bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Mercedes-Benz X-Class’ın sınırlarının sonuna kadar zorladığı X-Macera projesi sayesinde hem mevcut X-Class kullanıcılarına, hem de potansiyel müşterilerimize aracımızın ne denli güçlü, konforlu ve de engel tanımaz olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Altan: “X-Class’ın konforu ve gücüne güvenerek yola çıktık, daha önce yapılmamış bir işe imza atacağız.”

Deneyimli otomobil gazetecisi Okan Altan, X-Macera projesine dair; “Türkiye’nin farklı iklimleri ve doğa şartlarındaki güzelliklerini takipçilerimize göstermek adına Mercedes-Benz X-Class’ın konforu ve gücüne güvenerek yolculuğumuza başladık. Sadece yol koşullarında değil, yolların olmadığı, doğanın zorlu şartlarında da kesintisiz ilerlemek bu projenin esas amacını oluşturuyor. Yaklaşık 5.000 km boyunca Türkiye’yi bir uçtan bir uca kat ederek, daha önce yapılmamış bir deneyime imza atacağız. Yaklaşık 6 haftalık bir sürede tamamlamayı hedeflediğimiz X-Macera sayesinde yıllar boyunca hatırlanacak bir projeye imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Mercedes-Benz X-Class pick-up dünyasının sınırlarını daha da yukarıya taşıyor

X-Class, pick-up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sürüş dinamizmi, konfor, tasarım ve güvenlik özeliklerinin yanı sıra geniş kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ile de Mercedes-Benz’e has karakteristik değerleri daha da zenginleştiriyor. Zarif çizgileriyle dikkat çeken X-Class, pick-up dünyasının sınırlarını daha da yukarı taşıyor ve sunduğu üç farklı donanım seçeneği ile iş ve yaşam tarzlarının beklentilerini karşılıyor.

Mercedes-Benz X-Class, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına mükemmel asfalt sürüş performansını da sunuyor. Aynı zamanda X-Class, on iki tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda şürüş keyfini mümkün hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod (Düşük hızda 4x4) ve 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor.

Mercedes-Benz Power X 250d 4MATIC, 2298 cc hacmindeki sıralı 4 silindirli X 250d 4MATIC, 3750 d/d’de 190 HP güç ve 1500 d/d’den itibaren 450 Nm tork üretiyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktarabilen X 250d 4MATIC, arzu edildiği takdirde sadece arkadan itişli olarak da ilerleyebiliyor.