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Mercedes-Benz, yeni CLA ve CLA Shooting Brake’in üretimini onayladı

Mercedes-Benz, ilk kez CLA ve CLA Shooting Brake, Mercedes’in ortaya çıkan üretim takviminde ortaya çıktı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Alman otomobil üreticisi, 2019 yılı sonuna kadar üretecekleri otomobillerin takvimini ortaya çıkarttı. Ortaya çıkan takvimde üretilecek otomobillerin hepsi bir arada görülüyor. Tanıtım tarihleri dahi ortaya çıkan otomobillerin en dikkat çekeni ise A Sedan çıktıktan sonra üretilmeyeceği söylenen CLA modeliydi. Yenilenen CLA serisi bu takvimde yer alıyor. Mercedes’in diğer tüm üretim modelleri ortaya çıkarken gelecekte yenilecek modelleri de burada görmemiz mümkün. GLB, GLC SUV, GLC Coupe ve GLS’nin yenilenen versiyonlarının yer aldığı takvimde bu modeller üstü örtülü olarak yer alıyor.

2019'da satışa sunulacak olan Mercedes-Benz EQ C’nin de bulunduğu listeden sonra CLA Shooting Brake’in kamuflajlı hali ortaya çıktı. 

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