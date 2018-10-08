Michelin’in yeni otobüs lastiği X COACH Z, Türkiye yollarında

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin’in otobüs işletmecileri, filo yöneticileri ve uzun mesafe yolcularına daha konforlu ve güvenli bir seyahat sağlamak amacıyla geliştirdiği yeni 295/80 R 22.5 ‘MICHELIN X ® Coach ™ Z’ lastiğini Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor. Michelin’in yeni otobüs lastiği, yolculara güvenlik ve sessiz bir yolculuk deneyimiyle konfor sunarken, otobüs işletmecileri ve filo yöneticileri için etkin maliyet, kullanım çeşitliliği, sağlam yapı ve güvenlik sunuyor. 2 yıl boyunca Türkiye’de farklı bölgelerin yol ve hava koşullarında test edilen MICHELIN X ® Coach ™ Z lastikleri, 350 bin kilometrelik yüksek performansıyla müşterilerinden de tam not aldı.

Kış koşullarında maksimum performans

M+S ve 3PMSF (3 zirveli dağ ve kar tanesi) sembolleri ile yıl boyunca karşılaşılabilecek her türlü yol ve hava koşulunda güvenle kullanılabilen MICHELIN X ® Coach ™ Z , hem direksiyon akslarına hem de çeker akslarına takılarak hareket kabiliyeti ve güvenli sürüş sağlayarak filo ve sürücülere çeşitlilik olanağı sunuyor. MICHELIN X ® Coach ™ Z, ISO standartlarına göre direksiyon akslarında gerçek kış koşullarında test edilerek kış performansını kanıtlıyor.

%16 daha yüksek kilometre performansı

Regenion ve Infinicoil olarak iki yenilikçi teknolojiyi aynı gövdede birleştiren lastikler daha dayanıklı yapısıyla önceki jenerasyonu ile kıyaslandığında yüzde 16 ekstra kilometre performansı sunuyor ve filoların verimliliğine önemli katkı sağlıyor. Düşük yuvarlanma direnci sayesinde pazarda mükemmel konumda yer alan Michelin, daha az yakıt tüketimiyle de maliyet kontrolünü destekliyor.

Yenilikçi sırt deseni kullandıkça yenileniyor, performansından ödün vermiyor

Michelin global anlamda temel stratejisi olan “uzun ömürlü performans” yaklaşımıyla hazırlanan MICHELIN X ® Coach ™ Z, lastik aşındıkça yeni oluklar ve su tahliye kanalları oluşturan kendi kendini yenlileyen bir sırt desenine sahip. Lastiğin yerle temas alanını zemin katmanında daha fazla kauçuk kullanarak geliştriren ve 3PMSF işaretli yeni oluk tasarımına sahip yeni MICHELIN X ® Coach ™ Z, ıslak zeminde yüksek tutuş sağlıyor. Böylece çok yönlü kullanım, uzun ömürlülük, güvenlik, operasyonel verimlilik ve sağlamlığı bir arada sunuyor. Ayrıca yenilikçi sırt deseni sayesinde yolculara sessiz ve daha huzurlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

Lastik değişim masrafı yok

3PMSF işareti ile kış koşullarında test edilmiş performansı sayesinde, yeni Michelin X Coach Z yıl boyunca kullanıma uygun olarka tasarlandı. Böylece filoların depolama ve lastik değişimiyle ilgili maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. İşletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan ve diş açma ve kaplama işlemleri için uygun olan Michelin X Coach Z, 295/80 R 22.5 ebatlarıyla kullanımınıza hazır.

MICHELIN X ® Coach ™ Z’nin üstün teknolojileri

-Regenion:Farklı şekil verilmiş oluklar, sırt deformasyonunu en az seviyede tutarak yuvarlanma direncini azaltır ve daha az yakıt tüketimi sağlar. Ayrıca, kullanım ömrü boyunca tüm hava koşullarında yüksek bir tutuş ve çekiş gücü sağlamak için, boylamasına oluklar lastik aşındıkça yenilenir. Michelin mühendisleri, lastik aşındıkça ortaya çıkan ileri teknoloji ürünü sırt deseni ve kalıpları imal etmek için çığır açan 3 Boyutlu metal baskı tekniklerini kullanır.

-Infinicoil:Bu teknoloji, lastik ebadına bağlı olarak gövde içine 400 metre uzunluğa varan uzunluklarda kesintisiz olarak sarılan çelik bir teli içerir. Yenilikçi tasarımı ve bu yüksek gerilimli çelik tel, lastik mukavemetini artırarak lastiklerin yer ile temas eden yüzeyini optimize eder ve kilometre performansında yüzde 16 artış sağlar.Aynı zamanda, sağlam lastik karkası sayesinde mükemmel bir yük taşıma kapasitesi sunar ve ön aksa takıldığında, yeni Michelin X Coach Z, ön aksta 7,5 metrik tona varan yük taşıyabilir.