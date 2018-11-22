MINI’nin sevilen spor otomobili JCW GP geri dönüyor

MINI’nin bir zamanlar ürettiği ve çok fazla sevilen John Cooper Works GP, çok fazla kişinin hayalini süsledi ama herkesin sahip olabildiği bir otomobil olamadı. Bu mutsuzluk sona eriyor. MINI John Cooper Works GP tekrar geri dönüyor. 2020 yılında satışa sunulması beklenen otomobilin, 2017 yılında tanıtılan GP konseptinden parçalara sahip olmasını bekliyoruz.

GP’nin özelliği ne diyenler olabilir. GP modeli daha güçlü motoru, daha hafif gövdesi ve ayarlanabilir süspansiyonları ile pistlerde çok başarılı bir otomobildi. Fakat bu otomobil çok fazla üretilemedi. Şimdi ise yeni üretilecek modelin çoğu kişinin arkasından koştuğu ve ulaşmak için çok fazla çaba sarf ettiği bir otomobil olacağını düşünüyoruz. Eğer konsepti ile benzer olursa da bir WRC otomobili utandıracak görünüme sahip olacak.