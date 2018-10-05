Mitsubishi Eclipse Cross “2018 İyi Tasarım Ödülü”nü kazandı

Temsa Motorlu Araçlar’ın, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’de satışa sunduğu yeni Mitsubishi Eclipse Cross, keskin coupe görünüm ile dinamik SUV mobilitesinin Mitsubishi’ye özgü tasarım ve performans ile bileşimini sunuyor. Japon Tasarım Teşvik Enstitüsü tarafından 2018 İyi Tasarım Ödülü’ne layık görülen aracın ayırt edici özelliklerinin başında sürücüyü yeni maceraları keşfetmeye ve bunların tadını çıkarmaya özendiren tasarımı geliyor. Mitsubishi Eclipse Cross, sürüş deneyimini artıran, keyif ve güven veren dört çekerli kontrol teknolojisi ile eğlenceli maceralara ilham veriyor.

Ödül komitesi: “Eclipse Cross kompakt SUV’u etkileyici bulduk”

Japon Tasarım Teşvik Enstitüsü İyi Tasarım Ödülü Komitesi, tasarımına yüksek not vererek seçtiği Eclipse Cross hakkında şu yorumu yaptı: “Cesur kama şeklindeki kemer çizgisi çok çarpıcı. Yanları keskin şekilde bölen karakter çizgisi belirgin. Hem daha birleşik bir görünüm yaratmak için kapı kolları bu çizgi üzerine yerleştirilmiş hem de iyi bir görüş alanını korumak için arka camı yatay olarak bölen detaya özen gösterilmiş. Ayrıca, tasarımda coupe’ye benzer bir siluet yaratmak üzere tavanın ön ve arka kenarlarında farklı kesitler kullanılmış. Bir SUV için gerekli kabin alanı ve konforun sağlanmasını da etkileyici bulduk.”

Keskin hatlara sahip coupe SUV Eclipse Cross, kama şeklindeki kemer çizgisi, arka kısmında yer alan ve öne doğru eğik olan C sütunundan çıkan sıra dışı V çizgisi ve kaslı arka çamurlukları ile heybetli ve dikkat çekici çizgileri ile öne çıkıyor.

Mitsubishi Motors'un Eclipse Cross kompakt SUV’un layık görüldüğü İyi Tasarım Ödülü, 1957 yılında İyi Tasarım Ürün Seçim Sistemi (veya G Mark Sistemi) adı ile kurulduğundan bu yana, dünyanın tek kapsamlı tasarım değerlendirme ve ödüllendirme sistemi olarak kabul ediliyor. Tasarım yoluyla Japonya’da sektörün iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedefleyen sistem, geçen 60 yılda toplam 45.000 G Mark ödülü verdi. Günümüzde, dünyanın dört bir yanındaki birçok şirket ve kuruluşun katıldığı bir global tasarım ödülüne dönüşürken, ödülün simgesi olan G Mark ise, genel olarak tasarımda mükemmeliyetin bir işareti olarak kabul görüyor.