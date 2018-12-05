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Mitsubishi Eclipse Cross çarpışma güvenliği performansı ile 2018 JNCAP’te 5 yıldız aldı

Mitsubishi Eclipse Cross’un çarpışma güvenliği, Japon Yeni Otomobil Değerlendirme Programı JNCAP’te 5 yıldızla en yüksek değerlendirmeyi aldı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Mitsubishi Motors Corporation (MMC), coupe SUV modeli Eclipse Cross’un JNCAP*1 tarafından çarpışma güvenliği performansı için gerçekleştirilen test ve değerlendirmelerinde maksimum derecelendirme olan beş yıldız ve aktif güvenlik performansı için de ASV++*2 derecelendirmesi aldığını duyurdu. Bu değerlendirmeler ile Eclipse Cross, çarpışmalarda yaralanma risklerini azaltma ve diğer güvenlik konularındaki gösterdiği yüksek performans ile dikkatleri çekiyor.
 
Darbelere karşı güçlendirilmiş RISE gövde yapısına sahip Mitsubishi Eclipse Cross, yüksek düzeyde pasif koruma sunmak amacıyla yedi emniyet kemeri ve yedi hava yastığıyla donatıldı. Bu coupe SUV otomobilin tasarımında dış görünüme önem verilirken ön farlar, tampon ve ön uçtaki diğer parçaların tasarımında özellikle darbe enerjisini emme performansının iyileştirilmesi amaçlandı. Bu özelliklere ek olarak; motor kaputunun içinde yeterince boş alan yaratılarak yayalar için de yüksek düzeyde koruma sağlanıyor. Mitsubishi Eclipse Cross’da bulunan Ön Çarpışma Önleyici (Forward Collision Mitigation - FCM) sistemi ile de yüksek düzeyde aktif güvenlik performansı sağlanıyor.
 

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