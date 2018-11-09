Mitsubishi L200 önemli değişiklikleri ile ortaya çıktı

Mitsubishi’nin efsane Pick-up’larından olan olan L200, dördüncü nesli ile karşımıza çıktı. Modelin 40. Yılında ortaya çıkan 4. Nesli, önce Asya pazarında Triton olarak satışa çıkacak. Avrupa’da gelecek yılın ortasında yollara çıkması beklenen modelin ise dış tasarımı eski neslinden çok farklı. Mitsubishi’nin Eclipse Cross modelinin benzeri olan ön tasarımı ile karşımıza çıkan Pick-up çok agresif bir yapıya sahip. Renault ile birleşmesinin ardından büyüyen bir grafik izleyen Mitsubishi, bu değişimde yeni olarak karşımıza çıkartacağı 11 modelden birinin bu olduğunu bizlere gösterdi. Yeni ürünlerinde daha modern tasarımlar sunacak olan marka, beklenilenden erken gelen bu güncellemenin gerekli olduğunu söylerken, aracın iç mekanında rakiplerine yaklaştığını ve daha kaliteli olduğunu söylüyor. İki farklı çekiş sistemi ile sunulacak olan otomobilin 5 ileri şanzımanı ise tamamen değişti ve daha verimli olan 6 ileri şanzımanla değiştirildi. Frenlerini de daha kuvvetlendiren marka, daha büyük arka amortisörler kullanarak aracın sekme eğilimini de azaltmış.

2.4 litrelik kendini kanıtlayan dizel motorunu kullanmaya devam edecek olan marka, aracı Tayland tesisinde üretilecek. Tek kabin seçeneğinin düşük talebi nedeniyle Avrupa’da satılmayacak olması ise küçük kamyonet almak isteyenler için kötü bir haber.