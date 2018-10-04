Otomobil markası ödülleri arasında tek uluslararası tasarım yarışması olan “Otomotiv Marka Yarışması” ürün ve marka tasarımından multimedya ağ oluşturmaya, kampanya ve etkinliklere kadar, tasarım yelpazesinin tamamının değerlendirildiği bir ödül programı. Yarışma jürisi; Mitsubishi Motors’un sadece birkaç yıl içinde Avrupa’nın en büyük pazarına etkileyici bir şekilde dönüşünü ödüllendirdi.

Jüri üyesi Dr. Jörg’den alıntı yapan, Köln merkezli marka danışmanlık şirketi GMK’nın Genel Müdürü Saskia Diehl, şöyle konuştu: “Müşteri odaklı, gelenek ve kurumsal değerleri bir arada tutan iş ortakların da içinde bulunduğu sürekli marka yönetiminin yanı sıra, markanın özünde olan elektro-mobilite, 4x4 sürüş teknolojisi ve SUV’un etkin iletişimi de zorlu bir pazar ortamında sürdürülebilir büyüme ve başarılı bir geleceğin temellerini attı. Şirket, belirgin bir marka imajı ve sürekli iletişimlerin iş sonuçlarına katkısını gözler önüne sererek, Otomotiv Marka Yarışması’nın en üst sınıfında ‘Yılın Markası’ ödülünü kazandı.”

MMDA Genel Müdürü Dr. Kolja Rebstock ise “Otomotiv sektörünün en önemli ödülleri arasında yer alan bu ödüle layık görülmekten büyük bir onur duyuyoruz. Son yıllarda iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile elde ettiğimiz son derece olumlu deneyim ile gelen bu ödül yenilenme, yaratıcılık ve inovasyon yolumuzda devam etmemizi sağlamak için de harika bir teşvik.” dedi.