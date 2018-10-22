Mitsubishi Motors Avrupa satışlarını ilk 9 ayda %16 arttı

Mitsubishi Motors, 2018 yılının ilk 9 ayında Avrupa’da %16 oranında bir artış ile satışlarını 137.048 adet olarak gerçekleştirdi. Mitsubishi Motors geçen yılın aynı döneminde Avrupa’da 117.921 adet araç satmıştı.

2018 yılında coupe SUV otomobili Eclipse Cross’u Avrupa’da piyasaya sunarak ürün yelpazesini genişleten Mitsubishi Motors, ilk 9 ayda 22.369 adet Eclipse Cross satışı gerçekleştirdi. Popülerliği her geçen gün artan Outlander PHEV ise ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını % 8 oranında artırarak 14.239 adet satıldı. Mitsubishi Motors’un Avrupa’da yakaladığı başarıda bu iki lokomotif ürün önemli rol oynadı. Yeni satış ve pazarlama stratejisinin katkısıyla Mitsubishi Motors Avrupa’daki pazarlarının 9’unda ciddi büyüme kaydetti.

Yılın ilk 9 ayındaki başarılı sonuçları değerlendiren Mitsubishi Motors Avrupa’nın yeni Başkan ve CEO’su Bernard Loire, şunları söyledi: “Mitsubishi Motors, özellikle bu yılın başında daha genç ve daha tasarım odaklı bir müşteri grubunu hedefleyen coupe SUV otomobili Eclipse Cross’un piyasaya sürülmesi ve düşük 46 g/km ile halen yeni WLTP salım rejimi ile uyumlu çok az sayıdaki plug-in hibrit araçtan biri olan Outlander PHEV’ın süregelen başarısının sağladığı güçlü destek ile Avrupa’daki hızlı büyümesini sürdürüyor. İlk 9 ayda Avrupa’da satışı yapılan Mitsubishi Motors araçlarının %79’u SUV segmentinde olurken, elektrikli otomobiller ise, aynı dönemde toplam satışların %11,5’i gibi ciddi bir oranı temsil ediyor.”