Mıtsubıshı Outlander Phev Green Car Journal tarafından “2019 Green Suv Of The Year” ödülüne layık bulundu Mitsubishi Outlander Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV), Los Angeles Auto Show kapsamındaki AutoMobility LA etkinliğinde Green Car Journal tarafından verilen 2019 Green SUV of the Year™ (Yılın Çevreci SUV’u) ödülüne layık bulundu.