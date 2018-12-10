Mıtsubıshı Outlander Phev Green Car Journal tarafından “2019 Green Suv Of The Year” ödülüne layık bulundu

Outlander PHEV, çevreci performansı tüketicilere uygun fiyatla sunma konusunda çıtayı yükselttiği için takdir aldı. Dünyanın en çok satan plug-in hibrit SUV modeli olmaya devam eden Outlander PHEV, elektrikli araçların (EV) verimliliği ile sportif araçların kabiliyetlerini bir arada sunuyor.

MMNA Başkanı ve CEO’su Fred Diaz, şu açıklamada bulundu: “Outlander PHEV, markamız için çok özel bir araç; tüketicilere verimli ve yetenekli bir plug-in hibrit SUV aracı uygun fiyatla sunabilmekten gurur duyuyoruz. Bu prestijli ödül, aracın güçlü değerini onaylarken Mitsubishi’nin gücünü elektrikten alan yenilikçi ve uygun fiyatlı araçların olduğu bir gelecek konusundaki kararlılığını da bir kez daha teyit ediyor.”

Green Car Journal’ın Green Car Awards™ (Çevreci Otomobil Ödülleri) programı, çevreye pozitif katkıda bulunan araçları ve üreticileri çevre dostu otomotiv dünyasındaki başarıları için tanıma konusunda lider kabul ediliyor.

Green Car Journal ve GreenCarJournal.com editörü ve yayıncısı Ron Cogan da şöyle konuştu: “Günümüzde SUV müşterileri giderek daha verimli ve çevreye daha az etkisi olan araçlar kullanmak ama SUV’lardan beklenen stil, kullanım rahatlığı ve genel sürüş deneyiminden ödün vermemek istiyorlar. Mitsubishi’nin Outlander PHEV modeli, yenilikçi seri-paralel plug-in hibrit aktarma organı, tam elektrik sürüş kabiliyeti ve üstün SUV işlevselliği ile bu beklentileri ciddi anlamda karşılıyor. 2019 Green SUV of the Year™ ödülünü net bir şekilde hak etti.”

Outlander PHEV, sadece elektrik kullandığında 35 kilometre menzile sahip. 2.4-liter Atkinson Cylce benzinli motorla birlikte EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) tahminlerine göre 74 MPG-e değerinde enerji verimliliği sağlıyor. Mitsubishi’nin S-AWC (Super All-Wheel Control – Süper Dört Tekerlekten Çekiş Kontrolü) sistemi ve standart DC Hızlı Şarj özellikleri ile Outlander PHEV, Mitsubishi’nin dinamik SUV serisine heyecan verici bir versiyon olarak katılıyor.