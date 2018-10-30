Mitsubishi Outlander PHEV, rakiplerinin beş yıl önünde

Mitsubishi Motors’un global pazarlardaki Outlander PHEV yolculuğu kez beş yıl önce 21 Ekim 2013’te Hollanda’da satışa sunulmasıyla başladı. 2012 Paris Otomobil Fuarı’ndaki dünya prömiyerinden bir yıl sonra, Mitsubishi Motors, elektrikli otomobil mimarisi üzerine kurulu ilk çift motorlu 4x4 SUV olan bu otomobil ile daha önce hiç keşfedilmemiş olan sulara yelken açtı.

Plug-in hibrit rekabetinin neredeyse var olmadığı ve elektrikli otomobillerin sıklıkla şehir içi ile sınırlı kaldığı o dönemlerde, özellikle ailelerin tercih ettiği Outlander PHEV’ın sunduğu 800 km’nin üzerinde sürüş menzilini sağlayabilen başka bir araç yoktu.

Hala eşsiz

Aradan geçen beş yılda, Eylül sonu itibariyle Avrupa’da 115.448 adet satılan Outlander PHEV, segment, marka veya gövde tipine bakılmaksızın Avrupa plug-in hibrit pazarının lideri olmayı sürdürüyor. Almanya, İsveç gibi güçlü yerel oyuncuların bulunduğu Avrupa pazarlarında dahi rakiplerinden daha popüler.

Hala tek

Beş yıl sonra, daha sofistike ve gelişmiş 2019 modelinin lansmanı ile Outlander PHEV, muhtemel rakiplerin sayısını daha da azaltan yeni ve daha katı kurallar getiren WLTP emisyon rejimine rağmen tek başına ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan Outlander PHEV’nin 46 g/km salım düzeyi, pazarda fark yaratmayı sürdürüyor.