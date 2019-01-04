Motosiklet dünyasının yepyeni heyecanı Motoplex İstanbul açılıyor Motosiklet tutkunları için özel olarak geliştirilen ve dünya üzerinde 300’den fazla noktada bulunan Motoplex, Türkiye’de ilk kez İstanbul’un kalbi Koşuyolu’nda, kapılarını müşterilerine açıyor. 10 Ocak’ta açılacak Motoplex’te, Trend Motosiklet’in Türkiye Distribütörü olduğu Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının birçok farklı modeli ve aksesuarları sergilenirken, yenilikçi bir konsept ile müşterilerine yepyeni bir satış ve servis deneyimi sunulacak.