Murat Çuhadaroğlu, Monza’da liderliğini ilan etti

“Ferrari Challenge” özel organizasyonu, bu yıl da kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 1993 yılından bu yana düzenlenen Ferrari Challenge, ruhunda yarışma aşkı bulunan Ferrari kullanıcılarına özel hazırlanan tek aktivite olmasıyla dikkat çekiyor. Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere üç ayaktan oluşan Ferrari Challenge Serisi’nde; yarışan Murat Çuhadaroğlu, sezonun Monza’da koşulan son yarış olan, “Coppa Shell Am Europe” ta kendi klasmanında birinciliğini ilan etti.

Sezon boyunca çok iyi bir performans gösteren ve 488 Challenge ile toplamda 208 puan alan Murat Çuhadaroğlu “Mücadelenin çok yüksek seviyede olduğu Ferrari Challenge’ta kendi klasmanımızda birincilik koltuğuna oturmak ve ülkemizin bayrağını dalgalandırmak gurur verici; 488 Challenge gerçekten büyüleyici, safkan bir yarış otomobili” yorumunda bulundu. 2015 yılından bugüne kadar toplam 4 sezonda 47 farklı yarışa katılan Çuhadaroğlu’nun 5 yarışta galibiyeti bulunuyor.