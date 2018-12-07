NASCAR Whelen Euro Series Yarışı’na katılan otomobillerin lastikleri General Tire’a emanet

Continental bünyesinde bulunan lastik markası General Tire, gelecek yıldan itibaren NASCAR Whelen Euro Series’in resmi ortağı oldu. Nascar Whelen Euro Series yarışlarının tek lastik tedarikçisi olan General Tire, yarışacak tüm ekiplere, yeni NWES GT serisinin 11.5/27.5 R 15 ebatlarında kaygan ve ıslak yollar için geliştirdiği lastiklerini tedarik edecek.

General Tire Avrupa Proje Yöneticisi Guy Frobisher, "NASCAR Whelen Euro Series ve General Tire, özellikle paylaştığımız zengin Amerikan mirası sebebiyle ideal ortaklar." diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle devam etti; "Bu, heyecan verici ve hızla büyüyen motor sporları alanında markamızı sergilememiz için harika bir fırsat. Üstelik ABD'deki mühendislerimiz, ekiplerin yüksek beklentilerini karşılamayı vaat eden bir yarış lastiği geliştirdi.”

NASCAR Whelen Euro Series Başkanı ve CEO’su Jerome Galpin ise şunları söyledi; "General Tire ile kurduğumuz bu uzun vadeli ortaklıktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. 6 yıllık anlaşma, NASCAR Whelen Euro Series otomobillerine ve potansiyeline duyulan güvenin büyük bir göstergesi. General Tire ile Euro NASCAR yarışlarını daha da geliştirerek, yeni zirvelere ulaştırma ve General Tire markasını Avrupa'nın her yerinde tanıtma heyecanını yaşıyoruz. NWES, 10 yıldan kısa bir süre içinde 30'dan fazla yarış otomobiliyle, etkinliklerimize gelen on binlerce hayranıyla ve Euro NASCAR'ı destekleyen dünya lideri şirketlerle kurduğu çok güçlü ortaklıklarıyla Avrupa'nın en ilgi çeken yarış serilerinden biri haline geldi.

400 beygir gücündeki yarış otomobilleriyle başlangıç çizgisine dizilen profesyonel yarış ekipleri bu seri ile 7 Avrupa ülkesini ziyaret ediyor.