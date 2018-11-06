Nikola Motor Company, elektrikli tırlarını piyasaya sürüyor

Otomobiller elektrikli olmaya başladı fakat ticari otomobil segmenti de bu gelişmelerin gerisinde kalmıyor. Elektrikli hafif ticari araçlar, elektrikli otobüslerden sonra sıra elektrikli tırlarda. Elektrikli otomobil konusunda yeni bir marka olan Nikola Motors, ABD’nin Michigan eyaletinde olsa da Avrupa’da yollara çıkmak istiyor. Tesla’nın tırından önce kendi tırlarını duyuran Nikola, 1000 beygirlik güce sahip motora sahip. Sürücüyü düşünen bir tır olan Nikola One, geniş bir uyku bölmesine sahipti. Nikola Two ise daha kısa bir şasiye sahiptir ve aynı özellikleri üzerinde barındırır. 2022 yılında üretime girecek olan bu tır Amerikan pazarındaki tırlar gibi uzun burunlu olması ise Avrupa yollarına uygun değil. Avrupa’da burunsuz olarak adlandırılan tırlar görev yapmakta ve bu tırlar daha dar yapıya sahipler. Nikola’nın bu yeni tırı için ise yeni bir fabrika kurması gerekecek. 2019 yılında bir prototip sunacak olan marka, 2020 yılında test sürüşlerine başlayacak. Şirket çok fazla seçenek sunacağı bu çekicide 500 ile 1000 beygir arasında motor ve 500-1200 km arasında kapasiteye sahip aküleri sunacak. Bu sistemin daha verimli olması için hidrojen sistemine sahip olması beklenen çekicilerde 700 bar basınçla depolanan yakıt tankları da olacak.

5. seviye otonom

Seviye 5 otonom sistemle sunulacak olan aracın ne direksiyon simidi ne de gaz pedalı olacak. Bu sayede insan müdehalesine gerek kalmayacak olan tırda, isterseniz direksiyon ve pedal sistemi de alabileceksiniz.

Alt yapıda Tesla’nın Superchargers sisteminin benzerini kullanacak olan Nikola, ABD ve Kanada’da 700 hidrojen istasyonu kurmayı planlıyor. Avrupa’da ilk Nikola Tre için hidrojen tesisleri açmayı planlayan marka, 2030’da Avrupa’nın yarısını ele geçirmeyi planlıyor.