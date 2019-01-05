Nissan 2018'in SUV lideri oldu

Otomotiv sektöründe 2018 yılını değerlendiren NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK, sektörün 2017 yılına göre %35 daralmayla tamamladığına değinerek şu açıklamalarda bulundu: “2018’de sektörü etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi döviz kurlarındaki dalgalanmaydı. Euro ve Dolar kurlarındaki oynamalar pazarımızı doğrudan etkiledi. Örneğin Euro kuru Ocak-Aralık döneminde %33'lük bir artış gösterdi. Bir diğer maliyet faktörü olan enflasyonda ise yine Ocak-Aralık döneminde %20.3’lük artış yaşandı. Bir yandan dövizdeki artış diğer yandan enflasyondaki artışa rağmen otomotivdeki fiyat endeksi Ocak-Aralık döneminde sadece %18.2’lik artış gösterdi. Özellikle Kasım ve Aralık'taki vergi indirimlerinin etkisi ile beraber fiyat endeksi %20’nin altında kaldı.

ODD verilerine göre Aralık ayını 77 bin 700 adetle, 2018 senesini de 621 bin adetlik bir pazarla tamamladık. 621 bin adetlik bu pazar seviyesi, bir önceki seneye göre de %35'lik bir daralmayı işaret ediyor.

Aylık bazda incelediğimizde 2018'de yılın ilk yarısında 2017'ye benzer bir tablo görürken, ikinci yarıda maalesef %70’leri geçen düşüşler yaşadık. İkinci altı ayda pazarımız %52 seviyesinde düşüş kaydetti. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında yaşadığımız ciddi düşüş trendi yılın son 2 ayı için endişelendirse de devletimizin devreye aldığı vergi indirimi uygulaması sayesinde Kasım’da ve Aralık'ta talebin hareketlendiğini gördük ve yeniden 600 bin adet seviyesinin üzerine çıkabildik.”

TÜRKİYE’DE SUV SEGMENTİ BÜYÜYOR

Otomotiv pazarında SUV payının 2010’da %10’un altındayken 2018’de %22’ye yükseldiğini ifade eden Sinan ÖZKÖK sektördeki değişimi şu şekilde değerlendirdi: “621 bin adetlik pazarın içinde önemli kısım %78 ile binek otomobil pazarına ait. Binek otomobil pazarının %96'sı 1.6’nın altındaki motorlardan oluşuyor. Vergi indirimi ile beraber buradaki talebin daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Bir diğer önemli detay da pazarın %58'inin hala dizel tercih etmesi. Avrupa'da yaşanan dizelden benzine geçişin Türkiye otomotiv pazarına da yansıyacağını düşünüyoruz. Burada hala %50’nin üzerinde bir dizel payı varken önümüzdeki dönemlerde önce benzine, daha sonra da elektrikli araçlara geçişin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

%50 oranında sedan kasa tipine talep varken %22’lik bir SUV tercihi de pazarımızın önemli bir gerçeği. SUV araçların pazardaki payı giderek artıyor, on sene öncesinde %10’un altındayken artık %20’leri geçen bir SUV segmentinden bahsediyoruz. Günümüzdeki müşteri talebinde hatchback’ten SUV kasa tipine doğru ciddi bir geçiş söz konusu. Bu segmentin gelişiminde çok büyük rol oynayan QASHQAI, X-TRAIL ve JUKE modellerimizle bu önemli segmentin değişmeyen lideri konumundayız.

2018 pazarını özetlememiz gerekirse, zor geçen bir senede devletimizin ortaya koymuş olduğu vergi indirimlerine sektör de kampanyalarla destek verdi. Türkiye’nin lokomotif sektörü konumundaki otomotiv, bu zor dönemi 600 bin adet seviyesinin üzerinde tamamlayarak gücünü gösterdi.”

OTOMOTİVDE 2019

“2019'a yönelik planlarımız çerçevesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam eden vergi indirimlerinin yılın geri kalanında da sürmesi durumunda pazarın 450 bin adet seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu uygulama devam etmediği takdirde pazarımızın çok daha düşük seviyeye inme riski de ortada. İlk üç aydaki vergi indirimleriyle beraber elbette pazarda bir hareketlenme bekliyoruz ancak bir kısım talebin Kasım ve Aralık aylarına çekilmiş olması bu hareketin daha kısıtlı olacağını gösteriyor. 450 bin adet düzeyinde kalsak dahi 2017 ile karşılaştırdığımızda maalesef pazarın yarı yarıya daraldığı da başka bir gerçek.”

NISSAN TÜRKİYE’DEN REKOR PAZAR PAYI

NISSAN Türkiye’nin 2017’de %3,6 olan pazar payını küçülen pazara rağmen %4,2’ye çıkarttığını belirten ÖZKÖK, “2018 senesini NISSAN açısından özetlersek SUV’daki değişmez liderliğimizi tekrarladığımız bir başka sene oldu. SUV’daki gücümüzü pazara aktardığımız, pazar payımızı %4,2’ye taşıdığımız bir sene oldu. NISSAN olarak, yılı düşen bir pazarda pazar payımızı artırarak tamamladık. Toplam pazardaki onuncu yerimizi korurken, otomobil pazarında ise dokuzuncu sıraya yükseldik. Elde ettiğimiz bu pazar payı gelişimi bizi mutlu ediyor, önümüzdeki dönem için de umut veriyor.” dedi.

SUV’DA LİDER DEĞİŞMEDİ

“Değişmeyen lideri olduğumuz SUV segmentinde başarımızın altını bir kez daha çizmek gerekirse 2018'de gerçekleştirdiğimiz 20 binden fazla SUV satışıyla bir numarayız. Bu gelişen pazardaki payımız yüzde 19’a çıktı. Satılan her beş araçtan biri NISSAN. Kendi yarattığı segmentin değişmeyen lideri QASHQAI, bu sene de %21’lik segment payıyla ve 15 bin adete yaklaşan satışıyla lider konumunu güçlendirdi. Yine aynı şekilde X-TRAIL2018'deki 4 bin 306 adetlik satışla segmentte %32'lik bir paya ulaştı. Bu da X-TRAIL’e D-SUV segmentindeki liderliği getirdi.”

NAVARA’YA BİR ÖDÜL DAHA

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından düzenlenen 9. ODD Gladyatörler töreninde “Yılın En İyi PR/Etkinlik Uygulaması” ödülünü alan NAVARA Türkiye Şovu’na değinen Sinan Özkök, “9. ODD Gladyatörler gecesinde pick-up segmentinin efsane modeli NAVARA çok önemli bir ödül aldı. 3 yılda aldığı bu 4. ödül ile nasıl efsane olduğunu da bir kez daha gösterdi. NAVARA Türkiye Şovu, jüri tarafından %60 oyla Yılın en iyi PR/Etkinlik uygulaması olarak seçildi. NAVARA Türkiye Şovu boyunca 45 il, 190 ilçe ve 535 köye gittik. 36 bin kilometreden fazla yol kat ettik. Aylar boyunca NAVARA’yı hiç gidilmemiş yerlerde müşterisi ile buluşturduk. Pick-up segmentinin efsane modeli NAVARA bir yandan kendi segmentindeki yerini kuvvetlendirirken, diğer yandan da NAVARA Türkiye Şovu ile beraber binlerce müşterimize ulaştık, doğal ortamlarda test sürüşü imkanı sunduk.”