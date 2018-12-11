Nissan GT-R50 Italdesign satışa çıktı

Italdesign ve GT-R, 50. Yaş dönümlerini kutluyorlar. Bu yaş dönümünü kutlamak için üretilen ve Italdesign tarafından tasarlanan Nissan GT-R50 otomobili Goodwood Hız Festivali’nde gösterildi. Bu ön gösterim sonrasında çok fazla talep edilen GT-R50, güçlü görüntüsü ile dikkatleri de üzerine çekiyordu. Güçlü kaput, kaslı çamurluklar ile farklı görünen otomobilin, LED ışık sistemleri ise aracın farklı görünmesini sağlıyor. 54 mm kadar alçalan otomobil, bu tasarımla birlikte daha sportif görünüyor.

Italdesign tarafından uzun tasarlanan arka cam, yeni yuvarlak arka lambalar ve uzatılabilir arka sporyler aracın karakterini oluşturan detaylar. Önde 255/55/R21, arka da ise 285/30/R21 lastiklere sahip olan otomobilde, içinde de yeni karbon detaylar yer alıyor. Neredeyse her noktada kullanılan Alcantara ve siyah deri aracın daha yarışçı görünmesini sağlıyor.

Kaput altında yatan 720 beygir

Italdesign, tabi ki aracın performansı konusunda çok büyük değişiklik yapamaz. Fakat Nissan tarafından hazırlanan 3.8 litrelik V6 biturbo ünite 720 beygir güç ve 780 Nm tork üretiyor. İki büyük turbo, yeni krank mili, yeni pistonlar, yeni saplamalar, yeni eksantirik mili ve yeni enjeksiyon sistemi ile bu motoru güçlendiren marka, aracın yol tutuşu için ise Bilstein’ın adaptif süspanyonlarını kullanıyor. Brembo fren sistemine sahip olan otomobil, bu gücü rahatlıkla durduruyor.

GT-R50 satın almak isteyenler, 990 bin Euro+ vergiler olarak aracı satın alabilecekler. Sadece 50 adet üretilecek olan otomobilin ilk teslimatları 2019 yılında yılacak.