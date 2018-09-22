Nissan Navara Dark Sky Concept Hannover’de tanıtıldı

Geliştirdiği teknolojik çözümlerle adından söz ettirmeye devam eden Nissan’ın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliği ile İngiltere’de geliştirilen konsept aracı mobil astronomi laboratuvarı olarak tasarlanırken, özel olarak geliştirilen römork dünyanın önde gelen gözlem evi teleskobuna ev sahipliği yapıyor.

Nissan Intelligent Mobility vizyonunun son ürünü olarak ortaya çıkan Navara Dark Sky Concept, güvenli ve konforlu sürüş alanında otomobilleri daha yetenekli kılmak üzere geliştirilmiş olan NISSAN’ın ProPILOT sürücü destek teknolojisi ile birlikte geliyor.

Projeyi değerlendiren Nissan Hafif Ticari Araç Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashwani Gupta: “Nissan Navara Dark Sky Concept, kullanıcıya istediği yere gitme özgürlüğünü sağlama vizyonunun en iyi örneği. Nissan Intelligent Mobility ve ProPILOT sayesinde ticari ihtiyaç ne kadar karmaşık olursa olsun, bir sonraki iş için en iyi çözümleri yaratıyoruz.” dedi.

Nissan Navara Dark Sky Concept, gökbilimcilerin görünürlüğü azaltan şehir alanlarından uzak, “dark sky” olarak adlandırılan ulaşılması zor noktalara ulaşmasını sağlayarak Avrupa Uzay Ajansı’nın yıldızları haritalamasına destek oluyor. Nissan Navara Dark Sky Concept’e bağlı römork dünyanın en güçlü teleskobu PlaneWave’e ev sahipliği yapıyor. Gelişmiş Nissan Intelligent Mobility teknolojileri teleskobun ideal gözlem ortamı için en uzak noktalara güvenle ulaşmasını sağlıyor.

Nissan Navara Dark Sky Concept tasarımını uzaydan alıyor. Koyu dış gövde rengini Nebula desenleri süslerken yine koyu renk iç mekana güneşin turuncu tonları hayat veriyor. Koltuklardaki yansıtıcı turuncu tüpler aracın iç mekanındaki görüşü arttırırken gökbilimcilerin gece görüşünü bozacak beyaz ışıklara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Nissan Navara Dark Sky Concept 5.400 mm uzunluğa sahip. Römork dahil 9.680 mm uzunluğa sahip aracı harekete geçirme görevini 190 HP güç ve 450 Nm tork üreten 2,3 litre hacimli çift turbo beslemeli dizel motor üstleniyor.

Gelişmiş Nissan Intelligent Mobility teknolojileri, Nissan Navara Dark Sky Concept'i sınıfının en akıllı aracına dönüştürmek için birlikte çalışıyor. En güncel Nissan Intelligent Mobility teknolojileri ile donatılan aracın kullanım amacına uygun daha güvenli bir sürüş sunması için gelişmiş sürüş destek sistemi ProPILOT güncellendi. Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Direksiyon Asistanı Teknolojilerini bir arada kullanan ProPilot daha kontrollü bir sürüş sunuyor. Araçta ayrıca Akılı Çevre Görüş Sistemi, römork alanını da tarayan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Çeki Demiri Hizalama Yardımcısı ve Nissan LEAF’ten alınan mobil batarya kiti gibi teknolojiler kullanıma sunuluyor.