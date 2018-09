NISSAN, ‘Niskasko’ Hizmetini Ergo İş Birliğiyle Genişletiyor

Yapılan anlaşma kapsamında NISSAN sahipleri, ekspertiz olmaksızın hızlı onarım hizmeti, yanlış akaryakıt dolum teminatı, ikame araç ve yol yardım hizmeti, hasarsızlık koruma teminatı gibi birçok avantajdan faydalanabilecek. Araç sahipleri, “Niskasko” kapsamında araçlarının olası hasar operasyonlarını NISSAN yetkili servislerinde, orijinal NISSAN yedek parçaları kullanılarak, eğitimli servis personellerine standartlara uygun olarak yaptırabilecek.

NISSAN’ın sunduğu ‘Niskasko’ hizmetlerinden hem sıfır araç satın almak isteyen hem de hali hazırda NISSAN sahibi olan kullanıcılar faydalanabilecek.

ERGO Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında görüş bildiren NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “NISSAN Türkiye olarak, müşteri memnuniyeti her zaman ilk önceliğimiz. Bu kapsamda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırladığımız ve müşterilerimize sunduğumuz poliçemiz ‘Niskasko’nun hizmet alanını her geçen gün artırıyoruz. Bu doğrultuda ERGO Türkiye ile güçlü bir iş birliğine imza atarak, müşterilerimizin ‘Niskasko’ ile en iyi ve en kaliteli hizmeti, orijinal yedek parçalarımız kullanılarak almalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin ‘Niskasko’ hizmetini kullanarak NISSAN kalitesini ve güvencesini her zaman en iyi şekilde deneyimlemelerini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan anlaşmayla ilgili açıklama yapan ERGO Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, “Dünyanın ve ülkemizin önde gelen otomotiv markalarından NISSAN Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek katma değerli iş birliğinin, tüketicilerimiz açısından faydalı olacağına inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi ülkemizde özellikle araç sigortacılığı, oldukça yüksek bir büyüme potansiyeline sahip. Ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sunan sigorta sektörünün gelişiminde ise sektörler arası iş birlikleri büyük önem taşıyor. Bu noktada ERGO Türkiye olarak tüketicimize ve ülkemize katkı sağlayabileceğimiz tüm fırsatları değerlendirmeye ve sektörümüzün gelişimine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.